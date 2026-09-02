Slušaj vest

Uz teške vremenske uslove, dosadnu kišu koja remeti dnevni program mečeva, miris marihuane sa tribina koji smeta igračima, nenormalne cene karata na preprodavnom tržištu, razuzdanu “ne-tenisku” publiku i sijaset mečeva koji prekasno počinju i traju po 4-5 sati – opseg kontroverznih tema koje prate ovogodišnji US Open je “obogaćen” za još jednu. Naime, radi se o novom partneru turnira – veoma sumnjive poslovne etike i referenci – kompaniji/platformi Kalši (Kalshi).

Kalši je od ove godine (godinu dana ranije nego što su neke najave sugerisale) postao “Zvanični partner tržišta predviđanja” (“Official Prediction Market Partner”), prvi u tom statusu u istoriji Grend Slemova. Do sada su partneri teniskih turnira u srodnom segmentu bivale klasične kompanije i grupacije za sportsko klađenje, a jedno vreme (pre pandemije virusa Kovid-19) su bile i zabranjene – kao što je dan-danas to slučaj kada su individualni teniseri u pitanju.

Kalši je platforma za tržište predviđanja registrovana u Njujorku (osnovana 2021.) koja prvenstveno služi za sportsko klađenje - što čini više od 90% aktivnosti na sajtu i 89% prihoda u 2025. godini. Pored sporta, korisnici se mogu kladiti i na druge buduće ishode, uključujući ekonomske indikatore, vremenske prilike, nagrade, političke i zakonodavne ishode, kao i – zamislite - vojne sukobe…

Odlučili su se za različite brendove Foto: Screenshot

Sajt koji su svojevremeno u San Francisku osnovali finansijski analitičari Tarek Mansur i Luana Lopez Lara je već do sada bio prozvan zbog nekoliko kontroverzi i tužbi u vezi sa zakonitošću svojih sportskih i izbornih tržišta, etikoma dozvoljavanja klađenja na osetljiva geopolitička pitanja, kao i insajderskim trgovanjem u koje su bili umešani političari. Organizacije za zaštitu potrošača i političari izrazili su zabrinutost za integritet izbora i opadanje poverenja javnosti u demokratski proces uzrokovano klađenjem na izbore – pa je Senat Sjedinjenih Američkih Država zabranio je svojim senatorima i njihovom osoblju da se klade na tržištima predviđanja kao što je Kalši u maju ove godine. Komisija za trgovinu robnim fjučersima – glavno regulatorno telo za poslovanje organizacija kao što je ona – u više navrata kritikovala, sporila pa i blokirala metode, rad i projekte Kelšija. Zanimljivo je da - prema podacima sa sajta, na svakog profitabilnog korisnika dolazi 2,9 neprofitabilnih – a da informacije o broju korisnika, kao i iznos za koji je potpisan ugovor sa Ju Es Openom nisu javno dostupni.

Da li je ovo zaista profil partnera i pravac kojim treba da se razvija ekosistem oko bilo kog sportskog događaja – a kamoli US Opena? Pitanje je svakako na mestu – ako ne i ono šire, koje postavlja poznati američki komentator Ben Rotenberg: “Šta je zapravo US Open?”