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Reakcije se nižu sa svih strana, a oglasio se i nekadašnji trener Novaka Đokovića Boris Beker.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Nemac, koji je sa Đokovićem sarađivao u periodu od 2013. do 2016. godine i sa njim osvojio šest Grend slem trofeja, teško je podneo najnoviji neuspeh srpskog tenisera.

"Ovo više ne može ovako, duboko me boli dok gledam. Novak je prevelika superzvezda za ovako nešto i siguran sam da će veoma pažljivo razmisliti o tome šta mu donosi budućnost”, rekao je Beker.

Beker je rekao da već ima pretpostavku šta bi mogao da bude naredni potez najboljeg svih vremena, ali da te detalje još ne želi da otkriva.

„Mora ozbiljno da razmisli o budućnosti. Imam neku ideju u glavi, ali neću je izgovoriti u programu. Moram još malo da razmislim o tome. Na kraju, svemu dođe kraj, a glavno pitanje je — gde napraviti taj sledeći korak?”

Međutim Novak Đoković za sada nema nameru da uspori. On je već potvrdio učešće na turniru u Pekingu (ATP 500) krajem septembra, gde ima impresivan skor 29-0 i šest osvojenih titula, a planira nastupe i na "Six Kings Slam" egzibiciji u Arabiji i turniru u Atini do kraja sezone.