TENISKI ŠOU U NJUJORKU: Pegula, Paolini i Šnajder prošle dalje, Badosu čeka spektakularan duel sa Gof
Treća teniserka sveta pobedila je posle 56 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk.
Pegula će igrati protiv Kanađanke Lejle Fernandes, koja je pobedila Manančaju Savangkaev sa Tajlanda 6:4, 6:1.
U trećem kolu je i Italijanka Džasmin Paolini, koja je pobedila sunarodnicu Lukreciju Stefanini 6:4, 6:1.
Njena protivnica biće Rumunka Sorana Kirstea, koja je bila bolja od Francuskinje Dijan Pari 6:2, 7:5.
Ruska teniserka Dijana Šnajder plasirala se u treće kolo pobedom protiv Čehinje Karoline Pliškove 6:1, 7:6.
Ona će igrati protiv Amerikanke Tejlor Taunzend, koja je pobedila Australijanku Tajlu Preston 6:1, 61, posle 48 minuta.
Španjolka Paula Badosa prošla je u drugo kolo pobedom protiv Darije Kasatkine iz Australije 6:1, 6:4.
Njena protivnica biće domaća teniserka Koko Gof.
(Beta)