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Čak devet mečeva prvog kola tek treba da se završi nakon odlaganja usledi padavina trećeg dana, dok susreti drugog kola počinju u donjoj polovini žreba.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored glavne zvezde dana – branećeg šampiona Karlosa Alkaraza – danas nastupa devet američkih tenisera, uključujući 8. nosioca Bena Šeltona, 11. nosioca Fransisa Tijafoa i 16. nosioca Brendona Nakašimu, koji se sastaje sa Aleksom Mikelsenom u sveameričkom okršaju.

Dvostruki osvajač Ju Es Opena Alkaraz nalazi se u nizu od 15 pobeda na Slemovima, uključujući titulu na Australijan openu ranije ove godine, čime je postao najmlađi igrač u istoriji koji je kompletirao karijerni Grend Slem. Ovaj 23-godišnjak se sastaje sa drugim reketom Portugalije, Žaimeom Farijom, u pokušaju da se po peti put u šest učešća plasira u treće kolo Ju-Es opena. Farija je spreman za ovaj izazov posle sjajne pobede u Sinsijatiju nad spomenutim Šeltonom i sunarodnikom Bruksbijem u prvom kolu, i nastojaće da postane prvi Portugalac koji je ostvario pobedu nad igračem iz Top 3 na PIF ATP listi, kao i prvi mlađi igrač od Alkaraza koji ga je savladao u profesionalnom meču.

Prvi reket Amerike Ben Šelton suočava se po prvi put sa bivšim šestim igračem sveta Hubertom Hurkačem u njihovom prvom međusobnom duelu. Šelton ima za cilj da četvrtu sezonu zaredom stigne do trećeg kola Ju-Es opena — uz plasman u polufinale 2023. godine — te da popravi svoj učinak od 9-2 tokom ovogodišnje letnje turneje na betonu u Severnoj Americi, tokom koje je odbranio titulu na ATP Masters 1000 turniru u Montrealu. Hurkač priželjkuje plasman u treće kolo Ju-Es opena po prvi put u svom osmom nastupu, a u mečevima drugog kola na ovom turniru ima skor 0-6 – gde će mu protiv agilnog Šeltona trebati puno više od sjajnog servisa da preokrene taj negativan trend.

Osvajač Otvorenog prvenstva SAD iz 2021. godine Danil Medvedev otvorio je turnir pobedom u tri seta protiv Gastona, dok ga sada čeka 731. igrač sveta Sebastijan Gorzni. Američka koledž-zvezda je spasila 5 meč lopti u prvom kolu za šansu da izazove osmog tenisera sveta. Rus nastoji da veže dve pobede na betonu po prvi put još od plasmana u finale Indijan Velsa, gde je u polufinalu savladao i prvog reket sveta Alkaraza.

Dvostruki polufinalista i 12. igrač sveta Fransis Tijafo morao je da odigra pet setova kako bi savladao svog sunarodnika Dama u prvom kolu, a sada ga očekuje meč protiv 20-godišnjeg kvalifikanta Reja Sakamota. Tijafo će nastojati da obezbedi plasman barem u treće kolo sedmu godinu zaredom i jedan je od samo dvojice tenisera koji su igrali u trećem kolu Ju-Es opena u svakom izdanju ove decenije do sada (uz Rubljova). Treći reket Japana Sakamoto pokušaće da ostvari najveću pobedu u svojoj karijeri protiv “Big Foa”, koji retko biva darežljiv u ovakvim situacijama na Slemovima (poražen od Štrufa 2025 i Kližana 10 godina ranije).

Ako Zverev ima najbolji skor sezone (47 pobeda u 60 mečeva), sedamnaesti reket sveta Brendon Nakašima zapravo je najbolji na ATP turneji po broju pobeda na betonskoj podlozi ove sezone (23), što je krunisano finalima u Brizbejnu i Montrealu. Ovaj 25-godišnjak se sastaje sa 22-godišnjim sunarodnikom Aleksom Mikelsenom, pri čemu Nakašima juri svoj treći plasman u treće kolo Ju-Es opena (2022, 2024), dok Mikelsen traži svoj najbolji rezultat na ovom turniru. Dvadeset prvi igrač sveta Tomi Pol bori se za treće kolo Ju-Es opena petu sezonu zaredom, a protivnik mu je 102. teniser sveta Dino Prižmić, koji pokušava da postane prvi Hrvat u trećem kolu ovog turnira još od Goja 2023. godine – osokoljen odličnim nastupima na prethodnim Slemovima u 2026. i velikom pobedom nad Novakom Đokovićem na Mastersu u Rimu, odnosno Šeltonom u Madridu.

Dvostruki finalista Slemova Stefanos Cicipas osokoljen je pobedom nad 10. nosiocem i osvajačem Sinsinatija Arturom Fisom, pa će novi-star pulen Akademije Muratoglu ukrstiti rekete na optimističnoj noti sa već iskusnim kvalifikantom Lojdom Herisom iz Južnoafričke republike. Britanac Čoinski igra protiv nekada 22. igrača sveta Van De Zanšlupa iz Holandije (takođe prvi put), 18. nosilac Lehečka takođe premijerno protiv kvalifikanta Tobija Samjuela, a svoj prvi karijerni meč zakazan juče napokon igraju 12.nosilac Rafael Hodar i opasni Kinez Jančokete Bu i domači teniser Hiron i Buse (1:0 za Argentinca). U nizu prvih susreta nalaze se i mečevi australijskog veterana Dakvorta i Kineza Jibing Vua, Rubljova i Meride, šestog nosioca De Minora i italijanskog kvalifikanta Gerijerija, Argentinca Ečeverija i srećnog gubitnika Firnlija, 22. nosioca Vašeroa i Međedovićevog dželata Majhšaka – a dovršavaju se mečevi Bergsa i Tabernera (2:1 u setovima za poznatijeg Belgijanca) i Molčana i Bonzija (Slovak vodi 2:1 u gemovima).

Po jedan meč do sada u karijeri odigrali su današnji suparnici Šapovalov (izbacio Kecmanovića) i Luka Van Aš (poražen pre 2 godine u Parizu), De Jong i Pasaro (Holanđanin bolji prošle godine u Parizu), Majkl Ženg i Marožan (Amerikanac bolji pre 2 nedelje u Sinsinatiju), Altmajer i Amerikanac Švajda (Nemac bolji pre 3 godine u Dalasu). Izjednačeni u dosadašnjim mečevima su Španac Munar i Francuz Rinderkneš, Kazahstanac Bublik i Francuz Manarino – a jedino su se do sada 3 puta susreli omiljeni Italijan na turneji Beretini i “blagosloveni” Argentinac Navone, gde je jedinu pobedu protiv Matea Marijano ostvario na prvom Mastersu aktuelne severnoameričke turneje u Montrealu – što znači da pobeda protiv Đokovića nikako nije bila nezamisliva.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia