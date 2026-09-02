Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u treće kolo US Opena u Njujorku, pošto je pobedio 731. igrača sveta Amerikanca Sebastijana Gorznija posle tri seta, 6:1, 6:3, 7:5.
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Osmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i sedam minuta.
On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.
Medvedev će igrati protiv pobednika meča Francuza Artura Rinderkneša i Španca Žaumea Munara.
U trećem kolu je i Amerikanac Aleks Mikelsen koji je pobedio sunarodnika Brendona Nakašimu 6:3, 6:4, 6:4.
Njegov protivnik biće Španac Danijel Merida Agilar, koji je pobedio Rusa Andreja Rubljova 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.
(Beta)
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