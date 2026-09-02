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Osmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i sedam minuta.

On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

Medvedev će igrati protiv pobednika meča Francuza Artura Rinderkneša i Španca Žaumea Munara.

U trećem kolu je i Amerikanac Aleks Mikelsen koji je pobedio sunarodnika Brendona Nakašimu 6:3, 6:4, 6:4.

Njegov protivnik biće Španac Danijel Merida Agilar, koji je pobedio Rusa Andreja Rubljova 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.

(Beta)

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