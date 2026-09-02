Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u treće kolo US Opena u Njujorku, pošto je pobedila 209. teniserku sveta Amerikanku Sloun Stivens posle dva seta, 6:1, 7:5.
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Kostjuk, 11. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 27 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis američkoj teniserki, koja je napravila jedan brejk.
Kostjuk će igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Ekaterine Aleksandrove i Australijanke Kimberi Birel.
Češka teniserka Nikola Bartunkova plasirala se u 2. kolo pobedom protiv Majar Šerif iz Egipta 6:1, 6:2.
Njena protivnica biće pobednica meča Letonke Jelene Ostapenko i Tatjane Marije iz Nemačke.
U drugom kolu je i Francuz Benžamen Bonzi, koji je pobedio Aleksa Molčana iz Slovačke 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.
On će igrati protiv boljeg iz meča Amerikanca Markosa Girona i Ignasija Busea iz Perua.
(Beta)
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