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Američki teniser Ben Šelton plasirao se večeras u treće kolo Ju Es opena u Njujorku, pošto je pobedio 47. igrača sveta Poljaka Huberta Hurkača posle četiri seta, 6:3, 5:7, 7:6, 7:5.

1/4 Vidi galeriju Ben Šelton na Mastersu u Montrealu Foto: Christinne Muschi / PA Images / Profimedia

Deveti teniser sveta pobedio je posle tri sata i 24 minuta.

On je u šestom gemu prvog seta oduzeo servis Hurkaču, prednost je sačuvao i poveo u meču.

Šelton je dobro počeo i drugi set, napravio je brejk za 4:3, ali je Hurkač odmah vratio brejk (4:4), a zatim je u 12. gemu ponovo oduzeo servis američkom teniseru i izjednačio.

U trećem setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je domaći teniser dobio 7:3.

Teniseri su i u četvrtom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Šelton napravio brejk i posle prve meč lopte plasirao se u treće kolo.

Njegov protivnik biće pobednik meča Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke van Aša.

Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u treće kolo pobedom protiv Britanke Kejti Bolter 6:1, 6:0 posle 58 minuta.

Ona će igrati protiv bolje iz duela američkih teniserki Eme Navaro i Keti Makneli.