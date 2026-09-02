AUSTRALIJANAC POČISTIO ITALIJANA GUERERIJA: De Minor u drugom kolu Ju Es opena
Kineski teniser Junčaokete Bu plasirao se večeras u drugo kolo Ju Es opena u Njujorku, pošto je pobedio 13. igrača sveta Španca Rafaela Hodara posle tri seta, 6:2, 6:1, 6:1.
Bu, 124. teniser sveta, pobedio je posle sat i 48 minuta.
On je sedam puta oduzeo servis Hodaru, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.
Bu će igrati protiv pobednika meča Fabijana Marožana iz Mađarske i Amerikanca Majkla Džena.
U drugom kolu je i Australijanac Aleks de Minor pobedom protiv Italijana Andree Guererija 6:2, 6:2, 6:4.
Njegov protivnik biće Holanđanin Botik van de Zandshulp, koji je pobedio Britanca Jana Čoinskog 6:3, 6:1, 7:6.
Uzbekistanska teniserka Kamila Rahimova plasirala se u treće kolo pobedom protiv ;Oksane Selehmeteve iz Španije 6:3, 6:0.
Njena protivnica biće pobednica duela dvostruke uzastopne šampionke Beloruskinje Arine Sabalenke i Ruskinje Poline Jacenko.