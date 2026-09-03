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Karlos Alkaraz je doživeo hladan tuš već na startu meča, ali je onda usledio brutalan odgovor španskog asa - zagospodario je terenom i pretvorio meč u jednosmernu ulicu!

Španski teniski superstar izgubio je prvi set od Portugalca Žaima Farije, ali je nakon toga potpuno promenio brzinu i upalio mašinu! Branilac titule slavio je rezultatom 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 i plasirao se u treće kolo US opena.

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Faria, 72. teniser sveta, odigrao je hrabro prvo poglavlje meča i uspeo da oduzme servis velikom favoritu pri rezultatu 3:3. Portugalac je potom sačuvao prednost i napravio senzaciju u prvom setu.

Međutim, upravo tada kao da je probudio uspavanog lava!

Osam gemova u nizu

Alkaraz je u drugom setu bio na ivici problema, pošto je Faria imao prilike za brejk već na startu. Španac je, međutim, uspeo da se izvuče, a onda je usledila prava demonstracija sile.

Osam uzastopnih gemova osvojio je Alkaraz, potpuno slomivši otpor Portugalca! Drugi set završen je sa brutalnih 6:0, a momentum se definitivno preselio na stranu španskog asa.

Prema podacima sa meča, Alkaraz je posebno dominirao kada je Faria morao da igra drugi servis, osvojivši čak 78 odsto poena u takvim situacijama. Ukupno je iskoristio sedam od 12 brejk prilika i nije dozvolio da se rival vrati u meč.

Povratak posle velike pauze

Ovaj meč ima dodatnu težinu ako se zna da se Alkaraz nedavno vratio takmičenjima nakon višemesečne pauze izazvane problemom sa desnim zglobom. Posle sporog početka protiv Farije, Španac je iz gema u gem podizao nivo igre i na kraju stigao do pobede za dva sata i 40 minuta.

Posle izgubljenog prvog seta delovao sve sigurnije pod reflektorima stadiona "Artur Eš", a njegova igra je, kako je meč odmicao, postajala sve opasnija.

Sada ga u trećem kolu čeka kineski teniser Vu Jibing, dok Alkaraz nastavlja pohod na odbranu titule u Njujorku.

Ako je neko pomislio da će izgubljeni prvi set poljuljati Karlosa Alkaraza, brzo je dobio odgovor! Španac se probudio, Portugalac je nestao sa terena, a US open je dobio još jedno ozbiljno upozorenje - šampion je i dalje u igri!