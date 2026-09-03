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Arina Sabalenka nije dozvolila novinaru da završi pitanje koje joj se nije dopalo!

Prva teniserka sveta oštro je reagovala kada je pomenuta njena navodna "zabava" i brojni događaji koje je imala u Njujorku.

Beloruskinja je prethodno bez većih problema obezbedila plasman u treće kolo US opena, pošto je za svega 53 minuta savladala Polinu Latčenko rezultatom 6:1, 6:1, ali je prava drama usledila kada se pojavila pred predstavnicima medija.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Najpre je jedan novinar konstatovao da je Sabalenka tokom karijere više mečeva odigrala na stadionu "Luj Armstrong" nego na najvećem terenu kompleksa "Artur Ešu".

To pitanje očigledno nije naročito impresioniralo dvostruku uzastopnu šampionku US Opena.

- Volim kako vi novinari uvek iskopate neku nasumičnu statistiku. Nisam baš razmišljala o tome. Očigledno je da više volim „Eš“. Kakvo je to pitanje? - uzvratila je Sabalenka.

Ipak, dodala je da uživa i kada igra na "Luj Armstrongu", ističući da oba stadiona imaju sjajnu atmosferu i energiju.

"Vi ljudi ste stvarno smešni!"

A onda je usledio trenutak koji je potpuno promenio atmosferu na konferenciji!

Jedan novinar počeo je pitanje konstatacijom da je prethodna nedelja u Njujorku bila ispunjena brojnim žurkama, zabavom i događajima.

Sabalenka ga je momentalno prekinula!

– Vi ljudi ste stvarno smešni. Žurke, zabava... Zašto bi to uopšte rekao? Zašto bi uopšte pomislio tako nešto? Kakvo je to pitanje? Samo zato što sam objavila neke aktivnosti sa brendovima, ti misliš da sam partijala i da nisam trenirala? – oštro je reagovala prva teniserka sveta.

Novinar je pokušao da objasni da nije sugerisao kako je Sabalenka partijala, već da je želeo da kaže kako je prethodnih dana imala mnogo različitih događaja i obaveza.

Međutim, Beloruskinja nije bila spremna da popusti.

- Doslovno si to rekao - poručila mu je.

Nakon što je novinar ponovo pokušao da objasni šta je želeo da pita, Sabalenka je jasno pokazala da joj je dosta rasprave i zatražila naredno pitanje.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Sabalenka na ovogodišnjem US openu našla u raspravi sa novinarima. Već posle prvog kola reagovala je na sugestiju da je njen raspored aktivnosti pre početka turnira mogao da je udalji od tenisa, jasno poručivši da njene poslovne obaveze ne znače da je manje posvećena treningu.

I dok je konferencijska sala ovog puta bila poprište varnica, Sabalenka za sada na terenu izgleda nezaustavljivo. Prva teniserka sveta nastavlja pohod ka trećoj uzastopnoj tituli na Us Openu, što bi bio istorijski podvig u ženskom tenisu.