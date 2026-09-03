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Ako je neko mislio da je pobeda Marijana Navonea nad Novakom Đokovićem bila samo trenutak inspiracije, Argentinac je ekspresno poslao novi odgovor! Čovek koji je šokirao najboljeg srpskog tenisera sada je srušio još jedno veliko ime i nastavio nestvaran pohod u Njujorku.

Navone je u drugom kolu US Opena savladao nekadašnjeg finalistu Vimbldona Matea Beretinija rezultatom 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) i tako izborio plasman među 32 najbolja tenisera na poslednjem grend slemu sezone.

Italijan je bolje otvorio meč i osvojio prvi set, ali Navone očigledno nije imao nameru da se zaustavi posle senzacije protiv Đokovića!

Posle Noleta - pao i Beretini!

Argentinac je podigao nivo igre, preokrenuo rezultat i stigao do velike pobede protiv još jednog poznatog imena svetskog tenisa.

Navone je u prvom kolu napravio jednu od najvećih senzacija turnira, pošto je posle velike borbe savladao Đokovića sa 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1. Bila je to istorijska pobeda - Đoković je tada prvi put u karijeri izgubio meč prvog kola na US Openu.

Sada je 25-godišnji Argentinac pokazao da ne želi da ostane upamćen samo kao čovek koji je izbacio jednog od najvećih tenisera svih vremena.

Naprotiv, Navone nastavlja da ruši prepreke!

1/5 Vidi galeriju Marijano Navone Foto: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Odrastao na šljaci, a gazi na betonu!

Priča o Argentincu postaje još zanimljivija kada se zna da je odrastao igrajući uglavnom na šljaci, a prema podacima sa zvaničnog sajta US opena, ozbiljnije je počeo da igra na tvrdoj podlozi tek 2021. i 2022. godine. Ipak, upravo u Njujorku trenutno igra tenis života.

Posle pobeda nad Đokovićem i Beretinijem, Navone je zakazao argentinski obračun sa Tomasom Martinom Ečeverijem u trećem kolu.

Jedno je sigurno, posle prvih nekoliko dana US Opena ime Marijana Navonea dobro je zapamćeno! Prvo je srušio Đokovića, sada i Beretinija, a pitanje je samo: Da li je Ečeveri sledeći?