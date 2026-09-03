Frensis Tijafo plasirao se u narednu rundu...
Tenis
TIJAFO RUTINSKI SRUŠIO SAKAMOTA: Amerikanac bolji od Japanca na US Openu
Slušaj vest
Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku pošto je pobedio Japanca Reija Sakamota sa 6:3, 7:6(2), 7:5.
Frensis Tijafo Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia
Vidi galeriju
Trenutno 12. igrač sveta je protiv 157. na ATP listi slavio posle dva sata i 42 minuta igre. Njegov naredni rival na poslednjem grend slem turniru u sezoni biće Valentin Vašero Monaka.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši