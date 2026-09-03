Slušaj vest

Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku pošto je pobedio Japanca Reija Sakamota sa 6:3, 7:6(2), 7:5.

Frensis Tijafo Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Trenutno 12. igrač sveta je protiv 157. na ATP listi slavio posle dva sata i 42 minuta igre. Njegov naredni rival na poslednjem grend slem turniru u sezoni biće Valentin Vašero Monaka.

Ne propustiteTenisFAVORITI SIGURNI NA US OPENU: Ože-Alijasim, Šelton, Tijen, Tijafo, Menšik... Svi stigli do drugog kola!
Feliks Ože-Alijasim
TenisJURIŠ NA TITULU: Frensis Tijafo u finalu Sinsinatija
profimedia0719806904.jpg
TenisTIJAFO SRUŠIO MUSETIJA! Amerikanac u polufinalu Sinsinatija!
TenisŠTA SE DEŠAVA NA ATP TURU? Serundolo i Tijafo odskočili na travi Kvinsa i Halea za najvažnije trofeje u karijeri
Frensis Tijafo

 BONUS VIDEO:

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis