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Amerikanac Tomi Pol bio je bolji od Hrvata Dina Prižmića u drugoj rundi US Opena sa 6:2, 6:3, 5:7, 6:4 i u trećem kolu u Njujorku će igrati protiv Kazahstanca Aleksandera Bublika.

Tomi Pol Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Bublik je eliminisao Francuza Adrijana Manarina u tri seta, sa 6:3, 6:1, 6:1.

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