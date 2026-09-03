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Čeh Jirži Lehečka savladao je u drugom kolu US Opena Britanca Samjuela sa 6:4, 6:2, 6:4 i tako zakazao duel sa Stefanosom Cicipasom.

1/8 Vidi galeriju Jirži Lehečka Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Grčki teniser je u noći između srede i četvrtka pobedio Lojda Harisa iz Južne Afrike sa 6:7(1), 6:3, 7:6(4), 6:4.

Mesto u trećem kolu obezbedio je i Kanađanin Denis Šapovalov koji je slavio protiv Francuza Luke van Ašea sa 6:0, 6:4, 7:6(7). Njegov naredni protivnik biće Amerikanac Ben Šelton.

Amerikanac Majkl Dženg prošao je u drugo kolo pobedivši Mađara Fabijana Marožana sa 6:4, 6:4, 6:2, baš kao i Holanđanin Jasper de Jong koji je bio bolji od Italijana Frančeska Pasara (2:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:2) i Belgijanac Zizu Bergs koji je savladao Španca Karlosa Tabernera (6:3, 3:6, 6:2, 6:2).

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