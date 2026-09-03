Noskova će u trećoj rundi igrati protiv En Li.
Tenis
LINDA NOSKOVA U TREĆEM KOLU US OPENA: Šampionka Vimbldona rutinski srušila Lalanu Tararudi
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Šesta teniserka sveta, Čehinja Linda Noskova plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je pobedila Lalanu Tararudi sa Tajlanda sa 6:4, 6:2.
Šampionka Vimbldona je došla do prvog i jedinog brejka u uvodnom setu u sedmom gemu, nakon čega ga je dobila sa 6:4. Na početku drugog seta brzo je stekla prednost od dva brejka pre nego što je završila meč za sat sat i 18 minuta igre.
Linda Noskova Foto: Stephen Chung / Xinhua News / Profimedia
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Noskova će u narednoj rundi US Opena igrati protiv Amerikanke, En Li koja je pobedila Hrvaticu Donu Vekić sa 5:7, 7:6(4), 6:4.
One su do sada sastale samo jednom, a Noskova je slavila u tri seta u meču odigranom ranije ove godine u Dubaiju.
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