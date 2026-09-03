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U treće kolo US Opena plasirala se i deveta igračica sveta, Ukrajinka Elina Svitolina koja je sa Australijanku Maju Džoint 6:2, 6:7(6), 6:4, posle dva sata i deset minuta igre.

1/5 Vidi galeriju Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Naredna protivnica Svitoline biće Ruskinja Ana Kalinskaja, koja je u drugom kolu eliminisala Kineskinju Vang Ksiju sa 7:5, 2:6, 6:3. Ruska teniserka Ekaterina Aleksandrova prošla je u treće kolo pobedivši Australijanku Kimberli Birel u tri seta, sa 6:1, 2:6, 6:3. Ona će u narednom kolu US Opena odmeriti snage sa Ukrajinkom Martom Kostjuk.

Amerikanka Iva Jović plasirala se u drugo kolo pošto je bila bolja od Poljakinje Magdalene Freh sa 7:5, 6:3 i naredna protivnica biće joj Britanka Frančeska Džons.

Prvu prepreku na poslednjem grend slem turniru u sezoni preskočila je i Nemica Tatjana Marija pošto je slavila protiv Letonke Jelene Ostapenko sa 4:6, 6:1, 6:2. Čehinja Nikola Bartunkova biće njena rivalka u narednom kolu.

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