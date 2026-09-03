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Sabalenka je protivnici dozvolila samo po 1 gem u setu, ali sigurno nije zadovoljna novom epizodom dramatičnih padova u koncentraciji koji su je u poslednje vreme koštali barem 2 Grend Slema, dok je gubitak elana pred kraj prvog seta zabrinuo pratioce da Alkarazova povreda nije u potpunosti zalečena. Ipak, do kraja meča drugi nosilac je prelomio tok zbivanja i u “krstarećem modu” došao do konačnih 4-6, 6-0, 6-3, 6-2

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U razgovoru sa medijima – očekivano – kaže da mu “dodatni trud nije bio potreban”, iako je odsustvovao se turneje prethodnih pet meseci…

KARLOS ALKARAZ: Pa, iskreno, hteo sam da završim meč brzo, neću da vas lažem. Ali, na kraju sam shvatio da je to što sam odigrao četiri seta zapravo bilo jako dobro za mene, da testiram svoje telo, kako se osećam, i kako ću se sutra osećati posle ovog meča u četiri seta. Srećan sam što sam uspeo da igram dobar tenis tokom sva četiri seta, ali naravno, pošto je naš bio drugi meč u večernjem programu, samo sam želeo da bude brže”, prenosi nam on.

Dok si bio van terena i nisi mogao dugo da koristiš zglob, da li si se ikada zapitao da li će ti trebati vremena da tvoj forhend opet proradi kao nekada?

KARLOS ALKARAZ: “Takmičarski mečevi potpuno drugačiji u odnosu na trenežni proces. Trenirao sam normalno, udarao forhend sa puno slobode i bez razmišljanja o zglobu u bilo kom trenutku na treninzima ili mečevima. Znam da ću morati da idem na sve ili ništa u svakom meču, i da moram da se osećam normalno i udaram kao što sam udarao pre povrede, pa da vidimo šta će se desiti. Ukratko, osećam se sjajno, i nemam razloga za strah i da ne udaram lopticu normalno”, dodaje Alkaraz.

Šta misliš da je napravilo razliku u tvojoj igri posle izgubljenog prvog seta i zašto je meč tako ubedljivo otišao na tvoju stranu?

KARLOS ALKARAZ: “Rekao bih da je večernji termin potpuno drugi svet u odnosu na dnevni. Loptica postaje teža, teže je kretati po terenu. Nisam iskoristio brejk-loptu u prvom setu, a onda samo želeo da igram kratke poene, što je bila greška. Trebalo je da igram strpljivije, da igram duže razmene, tri, četiri, pet udaraca, pa tek onda da napadnem – i zbog toga sam izgubio prvi set. Tada sam shvatio šta moram da uradim, da malo više gradim poene od samog početka. Napravio sam rani brejk, što mi je mnogo pomoglo da igram mirnije i da čistije razmišljam o svemu – i to je bila prekretnica”, ističe Alkaraz.

Danas je prvi dan da su se mečevi zapravo završili pre ponoći. Da li si prethodnih dana gledao mečeve koji su trajali do kasno, ili si ih prespavao?

KARLOS ALKARAZ: “Gledao sam, ali nisam završio. Nisam ih odgledao do kraja, naravno – morao sam da se odmorim (smeh). Sjajan je osećaj gledati ih iz kreveta kada sve završim. Nisam mogao da odgledam do kraja, pa kad se probudim i saznam rezultat – to je super. Rekao sam svom timu da je baš dobar osećaj kada se vratim sa večere, a neki mečevi se i dalje igraju. Onda se opuštam u sobi i gledam ostale dok igraju…”

Mnogi govore o tome koliko je sezona duga i neki igrači su već umorni, kao što je bio slučaj sa Hodarom u porazu danas. U tom pogledu, da li je to na neki način plus za tebe što si imao ovu četvoromesečnu pauzu, pa se sada vraćaš možda svežiji od ostalih igrača?

KARLOS ALKARAZ: “Pauzirao sam duže nego što sam želeo, da budem iskren – jer ne želim da imam ovakvu pauzu zbog povrede, iako kalendar jeste dug Ubuduće ću praviti duže pauze; možda ne na četiri meseca, ali mesec dana, dva meseca… Propustiću neke turnire, jer je nemoguće igrati sve. Mislim da na turneji ima sve više važnih turnira, što nas na neki način tera da igramo. Možeš ti da kažeš 'ne', možeš da preskočiš jedan ili dva, možeš da odlučuješ o svom kalendaru - ali tu su Mastersi, Grend Slemovi, i igrali bismo 40 nedelja ako bismo morali da igramo svaki obavezni turnir koji ATP zahteva od nas. To je nemoguće, i viđamo mnogo igrača koji se povređuju, umaraju – pa ako ne urade nešto povodom toga, gledaćemo još više toga u budućnosti”, ocenjuje braneći šampion Njujorka, i zaključuje:

“Što se mene tiče, pauza zbog povrede nije bila dobra stvar, ali ono što mogu da kažem jeste da ću u budućnosti sigurno praviti pauze i preskakati neke turnire", zaključio je Alkaraz.