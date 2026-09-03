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Beskompromisna je u prva dva kola bila američka uzdanica Džesika Pegula, finalistkinja US Opena iz 2024 i treća igračica WTA rang-liste – dopustivši Ruse 5 gemova a sunarodnici Kenin samo 4 u prva dva kola ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva SAD u tenisu. Višak energije iz tih mečeva prenela je na konferencije za medije, na kojima je servirala prave “bombe” u kritici uloge kladionica u tenisu, nehajnog ponašanja influensera na tribinama – kao i samog turnira zbog nemogućnosti da reši problem zakazivanja kasnih mečeva koji iznuruju igrače na najvažnijim turnirima sezone.

Prvi su na udaru bili influenseri – kojima je organizator u poslednje 2 godine dozvolio da rade sve i svašta kako bi turnir približili noviim ciljnim grupama.

“Mislim da mogu da razumem to što influenseri dolaze i prikazuju deo atmosfere sa Ju Es Opena – a šta se već pozitivno odrazilo na potrošnju hrane, pića, prateće sadržaje i robu koja se prodaje u kompleksu. Taj deo je sastavni deo navijačkog iskustva i predstavlja nešto što ljudi možda ne znaju, a što bi moglo da ih privuče da dođu. Međutim, postaje problematično kada vidite snimke na kojima se slikaju i koriste reflektore za selfije. Na terenu ispod njih teniseri se takmiče; to je njihova karijera i njihov posao – za šta nema poštovanja. Čini mi se da je ove godine sve to otišlo korak predaleko. Mogu da prihvatim jedan deo priče, ali kada druga strana počne bukvalno da prekida mečeve, stvar postaje prilično komplikovana”, ističe ona i prelazi na temu kasnih mečeva:

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

„Takođe, i dalje se pitam zašto publika ostaje toliko kasno. To je složeno pitanje. I sama sam bila u toj situaciji. Kada sam pre nekoliko godina igrala protiv Muhove, tribine su bile prilično prazne jer smo igrale kasno, a iste godine sam igrala i protiv Šelbi Rodžers i bilo je potpuno isto — atmosfera je bila bezživotna. Smatram da je to problem rasporeda. Ima mnogo mečeva i jasno mi je da organizatori moraju da vode računa o televizijskim prenosima i da se određeni mečevi igraju u tačno definisanim terminima zbog TV prava. Ipak, morate se zapitati da igračima zaista odgovara da završavaju mečeve u dva sata ujutru, posebno kada uzmete u obzir da u to vreme – eto, ja ne gledam televiziju, već spavam. Neki navijači ostanu, ali mnogi moraju da idu kući. Postoji li bolji način — možda da se počne sat vremena ranije ili da se napravi neka druga promena? Uvek je komplikovano nastupati u tim okolnostima, posebno za teniserke koje igraju drugi meč u večernjem programu, jer je prvi meč dat muškoj konkurenciji i može trajati dva ili pet sati, što je nepoznanica sa kojom morate da se nosite,” napominje Pegula.

„Uloga kladionica na turnirima i u tenisu uopšte je tema o kojoj se već neko vreme raspravlja, posebno zbog činjenice da igrači ne mogu da imaju nikakve sponzorske ugovore sa kladionicama, dok sami turniri imaju veliku korist od njih. To je prilično zamršeno pitanje jer trpimo mnogo negativnosti od strane ljudi koji se klade – bilo da se pobedi ili izgubio. Ponekad to nije ni važno. Svedoci smo ogromne količine agresivnih postova i mržnje na društvenim mrežama, pa je prilično teško kada vidite da su te iste kladionice glavni sponzori iza terena ili na televizijskim ekranima”, logično komentariše Amerikanka.