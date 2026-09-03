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Poljska igračica je do trijumfa nad 449. teniserkom sveta došla za sat i 11 minuta.

U prvom setu Švjontek je jedini brejk napravila u četvrtom gemu, dok je u drugom delu igre šampionka US Opena iz 2022. godine dva puta oduzela servis rivalki, u prvom i petom gemu.

Švjontek se u narednoj rundi sastaje sa pobednicom meča između Čehinje Marije Buzkove (26. na WTA listi) i Britanke Herijet Dart (131. na svetu).

Plasman u treće kolo poslednjeg grend slema u sezoni izborile su i Belgijanka Eliz Mertens (20. igračica sveta) i austrijska igračica Anastasija Potapova (25.).

Mertens je pobedila uzbekistansku teniserku Mariju Timofejevu (86. na svetu) sa 6:2, 7:6 (5), i u narednoj rundi igra protiv pobednice meča između 13. teniserke sveta Japanke Naomi Osake i Čehinje Katerine Sinjakove (42. na WTA listi).

Potapova je do plasmana u narednu fazu US Opena došla pobedivši francusku igračicu Leoliju Žanžan (127. na svetu) sa 6:4, 2:6, 6:3.

U sledećem kolu Potapova čeka bolju iz meča u kojem igraju 10. teniserka sveta Amanda Anisimova iz SAD i Austrijanka Lili Tager (49. na WTA listi).

(Beta)