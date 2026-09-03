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Hačanov, 50. teniser sveta, savladao je kanadskog igrača za tri sata i 17 minuta.

Feliks Ože-Alijasim, prošlogodišnji polufinalista Ju Es opena, meč je počeo ranim brejkom, u drugom gemu.

Usledio je odgovor Hačanova u petom gemu, da bi Rus u sedmom gemu stigao do brejka prednosti.

Ože-Alijasim je već u narednom gemu vratio brejk, a set je zatim rešen u taj-brejku, u kojem je sa 7:5 slavio Kanađanin.

U naredna tri seta Hačanov je dominirao na terenu. Brejk u drugom gemu bio je dovoljan za osvajanje drugog seta, dok je u trećem setu brejkove pravio u prvom i petom gemu.

Hačanov je ranim brejkovima, u prvom i trećem setu, stekao ključnu prednost za osvajanje četvrtog seta i plasman u treće kolo poslednjeg grend slema u sezoni.

On će u trećem kolu čekati pobednika meča između Peruanca Ignasija Busea (30. na ATP listi) i Francuza Benžamena Bonzija (97. na svetu).