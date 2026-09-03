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Američka igračica je do pobede nad 49. teniserkom sveta stigla za dva sata i jedan minut.

Već u prvom gemu 18-godišnja Austrijanka je stigla do brejka, ali je Anisimova, finalistkinja prošlogodišnjeg US Opena, vratila brejk u četvrtom gemu.

Ključnu prednost u prvom setu Anisimova je ostvarila brejkom u osmom gemu, da bi zatim iskoristila prvu priliku za vođstvo 1:0.

Kao i u prvom setu teniserke su brejkove u drugom delu igre pravile u prvom i četvrtom gemu. Ovog puta prva je do brejka došla Anisimova, da bi Tager izjednačila u četvrtom gemu, a zatim u šestom gemu napravila ključni brejk.

U odlučujućem setu Anisimova je dva puta oduzela servis rivalki, u drugom i četvrtom gemu, što je bilo dovoljno za sigurnu pobedu.

Anisimova se u trećem kolu sastaje sa još jednom austrijskom teniserkom - Anastasijom Potapovom, koja zauzima 25. na WTA listi.

U treće kolo US Opena plasirala se i četvorostruka grend slem šampionka Japanka Naomi Osaka (13. na WTA listi), koja je bila bolja od Čehinje Katerine Sinjakove (42.) sa 6:2, 5:7, 6:1.

Osaka, koja je na US Openu slavila 2018. i 2020. godine, u sledećoj rundi igra protiv Belgijanke Eliz Mertens (20. na svetu).

Plasman u treće kolo poslednjeg grend slema u sezoni izborila je i domaća teniserka Medison Kiz (24. na svetu), savladavši mađarsku igračicu Anu Bondar sa 5:7, 6:4, 7:6 (10:5 u super taj-brejku trećeg seta).

Kiz je u trećem setu spasila čak pet meč lopti i od rezultata 2:5 stigla do super taj-brejka, u kojem je gubila sa 3:5.

Narednih sedam poena osvojila je pobednica prošlogodišnjeg Australijan opena, koja u trećem kolu US Opena igra protiv pobednice meča između Kineskinje Džen Cinven (121. na WTA listi) i Kazahstanke Julije Putinceve (84. na svetu).

Plasman u treće kolo njujorškog grend slema osigurala je i Čehinja Marija Buzkova (26. na WTA listi), koja je pobedila Britanku Herijet Dart (131.) sa 6:2, 6:2, i u narednoj fazi igra sa osmom teniserkom sveta Poljakinjom Igom Švjontek.

(Beta)