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Alkaras je tako nastavio je savršenu seriju protiv tenisera mlađih od sebe i popravio skor protiv mlađih rivala na neverovatnih 14:0.

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Španac je posle četiri i po meseca pauze zbog povrede ručnog zgloba uspešno započeo povratak na Grend slem scenu, a protiv 22-godišnjeg Portugalca morao je da se pomuči. Farija je osvojio prvi set, ali je Alkaras potom potpuno preuzeo kontrolu i slavio sa 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Bio je to 14. put u profesionalnoj karijeri da se Alkaras sastao sa igračem mlađim od sebe – i 14. put je teren napustio kao pobednik.

Na toj listi nalaze se neka od najvećih imena nove generacije. Alkaras je po tri puta savladao Artura Fisa, dva puta Luku Nardija, dok je pobeđivao i Žoaa Fonseku, Hamada Međedovića, Olivera Tarveta, Itana Kvina, Šanga Džunčenga, Đovanija Mpešija Perikara i Marka Lajala.

Najnovija "žrtva" bio je Farija, koji je postao tek jedan od retkih mlađih igrača koji je Alkarasu uspeo da oduzme set.

Posebno impresivno zvuči činjenica da serija traje još od Australijan opena 2024. godine. Alkaras je od tada mlađe rivale pobeđivao na svim podlogama, od ATP 250 turnira do Mastersa i Grend slemova.