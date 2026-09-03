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Američki igrač i finalista US Opena iz 2024. godine savladao je 95. tenisera sveta za sat i 38 minuta.

Fric je dominirao tokom celog meča, prepustivši rivalu samo dva gema.

On se u trećem kolu njujorškog grend slema sastaje sa Argentincem Fransiskom Serundolom (25. na ATP listi), koji je bio bolji od nemačkog igrača Jana-Lenarda Štrufa (44.) sa 5:7, 7:5, 4:6, 6:2, 6:3.

Plasman u treće kolo Ju Es opena izborio je i Italijan Lučijano Darderi (22. na svetu), savladavši Čeha Dalibora Švrčinu (134.) sa 6:3, 6:7 (5), 6:4, 6:4.

Darderi se u sledećem kolu sastaje sa pobednikom meča u kojem igraju njegov sunarodnik Lorenco Muzeti (14. na svetu) i Australijanac Dejn Svini (123.).

U ženskom delu žreba plasman u treće kolo poslednjeg grend slema u godini osigurala je 18. teniserka sveta Filipinka Aleksandra Eala, pobedivši Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu (46. na svetu) sa 6:1, 6:4.

Eala u narednoj fazi čeka pobednicu meča u kojem se sastaju 14. teniserka sveta Amerikanka Iva Jović i Britanka Frančeska Džons (104. na WTA listi).