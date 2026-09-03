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Australijski teniser Dejn Svini plasirao se večeras u treće kolo Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je pobedio 14. igrača sveta Lorenca Muzetija sa 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Svini, 123. teniser sveta, pobedio je italijanskog igrača i prošlogodišnjeg četvrtfinalistu Ju Es opena za dva sata i 36 minuta.

1/5 Vidi galeriju Ju Es open 2026 Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Muzeti je prvi set osvojio zahvaljujući brejku u osmom gemu, da bi u nastavku meča samo još jednom oduzeo servis rivalu, u trećem setu.

Svini je bio bolji rival u naredna tri seta, prepustivši Muzetiju samo pet gemova.

U trećem kolu poslednjeg grend slema u sezoni Svini se sastaje sa još jednim Italijanom - Lučijanom Darderijem (22. na ATP listi).

Plasman u treće kolo Ju Es opena izborio je i 18. igrač sveta Čeh Jakub Menšik, koji je bio bolji od austrijskog tenisera Jurija Rodionova sa 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Menšik u sledećem kolu čeka pobednika meča između 15. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena i Francuza Gaela Monfisa (311. na svetu).

U ženskoj konkurenciji plasman u treće kolo obezbedila je Menšikova sunarodnica Nikola Bartunkova (34. na WTA listi), savladavši Nemicu Tatjanu Mariju sa 6:7 (5), 6:2, 6:3.

Bartunkova u sledećem kolu čeka bolju iz meča u kojem igraju peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva i Nemica Eva Lis (98. na svetu).