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Američka teniserka srpskog porekla Iva Jović nastavlja da oduševljava teniski svet!

Mlada 18-godišnja zvezda plasirala se u treće kolo US opena, pošto je u dva seta savladala Britanku Frančesku Džons – 6:4, 6:4.

I to nije sve! Jovićeva je ovim trijumfom ostvarila najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri na poslednjem Grend slemu sezone. U prethodna dva nastupa u Njujorku zaustavljana je već u drugoj rundi, ali je sada konačno uspela da probije tu barijeru!

1/4 Vidi galeriju Iva Jović na US openu Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije ispustila ni set

Iva je stigla na US Open kao 14. nosilac, a prve dve prepreke preskočila je bez izgubljenog seta. Pre Džonsove, Iva je savladala Poljakinju Magdalenu Freh rezultatom 7:5, 6:3, a zatim je nastavila pobednički niz protiv britanske teniserke.

Džonsova, koja je do glavnog žreba stigla kroz kvalifikacije, nije predstavljala lak zadatak. Britanka je u Njujorku već ostvarila nekoliko pobeda, ali je mlada Amerikanka srpskog porekla pokazala zbog čega je među najboljim teniserkama planete i slavila sa 6:4, 6:4.

Iva Jović je u proteklih godinu dana napravila ogroman skok na WTA listi, od pozicije daleko van svetskog vrha stigla je do impresivnog 14. mesta! Sa samo 18 godina već je osvojila WTA titulu i sada potvrđuje da njeni rezultati nisu slučajnost.

A tek ono što sledi izaziva posebnu pažnju!

U trećem kolu US opena Iva će igrati protiv Aleksandre Eale, jedne od svojih dobrih prijateljica sa teniske turneje. Njih dve se veoma dobro poznaju, ali kada kroče na teren, prijateljstvo ostaje po strani!

Jovićeva ima sjajan skor protiv Eale. Tokom ove godine već ju je savladala na Rolan Garosu, a zatim i na travi u Londonu. Bila je bolja i u egzibicionom meču odigranom tokom US open Fan Weeka, pa će u predstojeći duel ući sa velikom dozom samopouzdanja.

"Veoma sam uzbuđena. Atmosfera će biti neverovatna, a ona igra odličan tenis", poručila je Jović nakon plasmana u treće kolo.

Pred Ivom je sada najveći izazov na ovogodišnjem US openu, ali jedno je već jasno – devojka poreklom iz Srbije ne namerava da se zaustavi!