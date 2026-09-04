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Veliko iznenađenje dogodilo se na US openu, pošto je italijanski teniser Lorenco Museti završio takmičenje već u drugom kolu! Trinaesti nosilac turnira nije uspeo da opravda ulogu favorita protiv Australijanca Dejna Svinija, 123. tenisera sveta, koji je napravio jednu od najvećih senzacija dosadašnjeg toka turnira.

Svinij je slavio rezultatom 3:6, 6:1, 6:2, 6:2, a način na koji je stigao do pobede posebno je impresivan.

Museti poveo, usledo veliki preokret

Italijan je odlično otvorio meč i prvi set rešio u svoju korist rezultatom 6:3. Delovalo je da će jedan od nosilaca bez većih problema nastaviti put ka završnici, ali je potom usledio scenario koji je malo ko mogao da predvidi.

Australijanac je zaigrao kao preporođen!

Svinij je u naredna tri seta potpuno preuzeo kontrolu nad mečom i protivniku prepustio svega pet gemova. Od trenutka kada je izjednačio rezultat u setovima, Museti više nije uspevao da pronađe pravi odgovor na agresivnu i upornu igru Australijanca.

Tokom meča Museti je imao vidljive probleme sa kretanjem i zatražio je medicinsku pomoć. Ipak, Svinij nije dozvolio da ga bilo šta poremeti i rutinski je priveo meč kraju.

Australijanac, koji je na turnir stigao sa specijalnom pozivnicom, ovom pobedom ostvario je najveći rezultat u dosadašnjoj karijeri – prvi put se plasirao u treće kolo jednog grend slema!

1/5 Vidi galeriju Detalji sa meča Dejn Svinij - Lorenco Museti Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Od autsajdera do junaka Njujorka

Svinijev podvig dodatno dobija na težini kada se pogleda razlika između dvojice tenisera. Dok je Museti u sam svetski vrh stigao kao jedan od najcenjenijih igrača svoje generacije, Australijanac je u meč ušao kao veliki autsajder.

Ali papir je jedno, a teren nešto sasvim drugo!

Posle izgubljenog prvog seta, Svinij je napravio spektakularan preokret i šokirao teniski svet. U narednoj rundi očekuje ga duel protiv Italijana Lučana Darderija.

US Open je tek počeo, a već je dobio jednu od svojih najvećih senzacija - Museti je spakovao kofere, dok je čovek sa 123. mesta sveta nastavio da sanja svoj njujorški san!