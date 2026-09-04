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Završena je jedna velika teniska priča!

Francuski teniser Gael Monfis odigrao je poslednji meč na Grend slem turnirima u karijeri. Čuveni Francuz poražen je u drugom kolu US opena od 20-godišnjeg Amerikanca Lernera Tjena rezultatom 6:3, 6:4, 6:3, ali je rezultat ovog puta bio u drugom planu.

Posle više od dve decenije na najvećoj teniskoj sceni, Monfis se oprostio od Grend slem turnira upravo tamo gde je njegova velika američka priča praktično i počela - u Njujorku.

1/5 Vidi galeriju Francuski teniser Gael Monfis, poslednji nastup na US openu Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Kakva simbolika – sve je počelo sa Novakom!

Monfis je još kao junior prvi put stigao u Njujork 2003. godine, dok je svoj prvi nastup u glavnom žrebu US Opena imao 2005.

A prvi rival? Novak Đoković!

Tada su dvojica mladih tenisera odigrala maratonski meč u pet setova, a Đoković je na kraju slavio rezultatom 7:5, 4:6, 7:6, 0:6, 7:5.

Kao da je sudbina već tada napisala scenario njihove međusobne priče.

Monfis i Đoković su tokom karijere odigrali čak 20 međusobnih mečeva, a neverovatno zvuči podatak da Francuz nijednom nije uspeo da savlada srpskog asa. Novak je završio njihovo rivalstvo sa nestvarnih 20:0.

Dve decenije kasnije – kraj velike priče

Dve decenije nakon prvog velikog koraka u Njujorku, Monfis je ponovo izašao pred američku publiku, ovog puta svestan da mu se bliži kraj jedne neverovatne epohe.

U prvom kolu napravio je pravi spektakl! Na svoj 40. rođendan savladao je Adolfa Danijela Valjeha posle velikog preokreta i tako se na najbolji mogući način oprostio od njujorške publike.

Ipak, u drugoj rundi više nije mogao.

Prekoputa njega našao se mladi Amerikanac Lerner Tjen, koji je slavio u tri seta i stavio tačku na Monfisovu Grend slem karijeru.

Emotivan oproštaj u Njujorku

Posle poslednjeg poena rezultat više nikoga nije previše zanimao.

Publika je Monfisu priredila emotivan oproštaj, dok su se na velikom ekranu smenjivali kadrovi njegovih najatraktivnijih poteza i trenutaka kojima je tokom dve decenije oduševljavao njujoršku publiku.

Francuz se zatim obratio navijačima i zahvalio im na podršci koju je godinama dobijao.

Poručio je da je njegov put bio dug i podsetio sve da je u Njujork prvi put stigao još kao junior 2003. godine. Posebno je istakao koliko mu je značila ljubav publike i koliko je uživao igrajući pred njujorškim navijačima.

Nije osvojio Grend slem, ali je osvojio srca navijača

Monfis možda nikada nije podigao pehar na nekom od četiri najveća turnira, ali je tokom karijere postao jedan od najomiljenijih tenisera svoje generacije.

Njegova neverovatna atletika, spektakularni udarci i potezi koji su često prkosili zakonima fizike učinili su ga jedinstvenim.

Stigao je do dva Grend slem polufinala, a jedno od njih odigrao je upravo na US openu 2016. godine.

Sada je, međutim, došao trenutak za poslednji naklon na najvećoj teniskoj sceni.

Počelo je 2005. godine mečom protiv Novaka Đokovića. Dvadeset godina kasnije, jedna od najatraktivnijih teniskih karijera modernog doba oprostila se od Grend slemova upravo u Njujorku.

Rezultat će se možda jednog dana zaboraviti, ali spektakl koji je Gael Monfis donosio na teren teško da će iko ikada zaboraviti!