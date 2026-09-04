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Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos prihvatio je jednomesečnu suspenziju zbog kršenja antidoping pravila, a detalji slučaja izazvali su ogromnu pažnju svetske javnosti.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) saopštila je da je Kirjos bio pozitivan na metabolit kokaina nakon testiranja tokom ATP turnira na Majorki u junu.

1/13 Vidi galeriju Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Međutim, ono što je usledilo bilo je krajnje neobično.

Objašnjenje koje je promenilo tok slučaja

Tokom razgovora sa istražiteljima, Kirjos je tvrdio da je supstancu koristio van takmičenja, tokom noćnog izlaska, nekoliko dana pre nego što je trebalo da nastupi na turniru na Majorki.

ITIA je potom konsultovala nezavisnog stručnjaka iz laboratorije akreditovane od Svetske antidoping agencije, koji je zaključio da je Kirjosovo objašnjenje u skladu sa nivoom supstance pronađene u uzorku.

Zbog toga je prihvaćeno da se korišćenje dogodilo van takmičenja.

Blaga kazna

Prema pravilima Svetske antidoping agencije, osnovna kazna za ovakav prekršaj iznosi tri meseca.

Ipak, ona može da bude smanjena na samo mesec dana ukoliko sportista pristane na odgovarajući program tretmana koji je odobrila ITIA.

Upravo se to dogodilo u slučaju kontroverznog Australijanca.

Kirjos je ušao u takav program, zbog čega mu je kazna smanjena na mesec dana. Privremena suspenzija počela je 4. avgusta, a istekla je 3. septembra, uz uslov završetka programa.

Oglasio se i sam Kirjos

Kada je slučaj prethodno dospeo u javnost, Australijanac je priznao odgovornost i javno se izvinio.

Naveo je da je napravio „veliku grešku“ i posebno se izvinio porodici, navijačima i mladima koji ga prate.

„Preuzimam punu odgovornost“, poručio je tada Kirjos.

Ostao bez novca i bodova

Kazna nije bila jedina posledica za nekadašnjeg finalistu Vimbldona.

Kirjos je ostao bez novčane nagrade i bodova koje je osvojio na turniru na Majorki. Tokom suspenzije nije smeo da igra, trenira druge tenisere niti da prisustvuje zvaničnim teniskim događajima.

Australijanac, koji je svojevremeno bio 13. teniser sveta, poslednjih godina vodi veliku borbu sa povredama i veoma retko nastupa. Njegov najveći Grend slem uspeh bilo je finale Vimbldona 2022. godine, kada je izgubio od Novaka Đokovića.

Sada je njegova jednomesečna suspenzija završena i Kirjos može ponovo da se vrati tenisu, ali je novi skandal još jednom stavio jednog od najkontroverznijih igrača svoje generacije u centar pažnje.