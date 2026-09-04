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Prvi nosilac u Njujorku, nemački teniser Aleksander Zverev, plasirao se u treće kolo Ju Es opena pošto je savladao Francuza Kventina Alisa rezultatom 3:2 (6:4, 4:6, 7:6(7:3), 6:7(3:7), 6:3) posle četiri sata i 33 minuta igre.

Nemac je pre samo dva dana na terenu proveo četiri sata i 53 minuta da bi takođe u pet setova pobedio Italijana Lorenca Sonega.

Duel Zvereva i Alisa, koji je obilovao brejkovima i preokretima, okončan je tek u 2.15 časova po lokalnom vremenu.

U trećem kolu Zverev će igrati protiv 25. nosioca Alehandra Tabila. Nemac protiv Čileanca vodi 2:0 u međusobnim duelima.