Aleksander Zverev se plasirao u treće kolo Ju Es opena nakon dramatične pobede nad Kventinom Alisom rezultatom 3:2.
Tenis
ZVEREV NA TERENU PROVEO SKORO 10 SATI! Ludilo na prva dva meča Aleksandera na Ju Es openu...
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Prvi nosilac u Njujorku, nemački teniser Aleksander Zverev, plasirao se u treće kolo Ju Es opena pošto je savladao Francuza Kventina Alisa rezultatom 3:2 (6:4, 4:6, 7:6(7:3), 6:7(3:7), 6:3) posle četiri sata i 33 minuta igre.
Nemac je pre samo dva dana na terenu proveo četiri sata i 53 minuta da bi takođe u pet setova pobedio Italijana Lorenca Sonega.
Duel Zvereva i Alisa, koji je obilovao brejkovima i preokretima, okončan je tek u 2.15 časova po lokalnom vremenu.
U trećem kolu Zverev će igrati protiv 25. nosioca Alehandra Tabila. Nemac protiv Čileanca vodi 2:0 u međusobnim duelima.
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