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Majla Federer i Kruz Hjuit postali su glavna priča van terena na US Openu 2026. godine, gde su se nekada njihovi očevi borili za najprestižnije titule.

Njihovo zajedničko pojavljivanje u loži izazvalo je lavinu komentara, a mediji su odmah počeli da sklapaju kockice o novoj teniskoj romansi.

Spojilo ih je tenisko nasleđe

Majla i Kruz su praktično odrasli uz teniski karavan, prateći svoje očeve, Rodžera Federera i Lejtona Hjuita, na turnirima širom sveta. Dok su Federer i Hjuit stariji nekada vodili epske bitke na terenu (odigrali su čak 27 međusobnih mečeva), njihova deca su u Njujorku pokazala da rivalstvo pripada prošlosti.

1/6 Vidi galeriju Majla Federer i Kruz Hjuit Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Zajedno su pratili mečeve na ovogodišnjem turniru, vidno raspoloženi, smejući se i razmenjujući komentare, što je odmah privuklo fotografe i pokrenulo priče o tome da među njima ima nečeg više od običnog prijateljstva.

Savršen teniski par? Iako oboje drže svoj privatni život daleko od očiju javnosti i još uvek nisu zvanično potvrdili vezu, izvori bliski mladom paru navode da među njima postoji velika bliskost.

Kruz je već krenuo očevim stopama i ozbiljno gradi svoju tenisku karijeru, dok je Majla, iako se ne bavi profesionalno tenisom, odrasla u samom vrhu tog sveta.

Blagoslov porodica

Prema rečima izvora iz teniskih krugova, Rodžer i Lejton su danas u sjajnim odnosima, pa obe porodice sa oduševljenjem gledaju na njihovo druženje.

Mediji i fanovi već su ih proglasili novim parom u svetu sporta, a njihovo ponašanje na tribinama u Njujorku mnoge je podsetilo na rane dane velikih sportskih romansi.