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Brojne burne promene u privatnom i profesionalnom životu grčkog igrača ustupile su mesto mirnijem periodu, u kojem izgleda da je uz pomoć “starog društva” iz Akademije Muratoglu i Patrika lično našao motivaciju i mir.

Lepa pobeda protiv neugodnog Lojda Herisa i zakazani meč sa Jiržijem Lehečkom u trećem kolu naslovi su koji napokon odgovaraju Cicipasu, koji je u prvom kolu eliminisao 10. nosioca Artura Fisa za drugi najveći šok rezultat uvertire u turnir.

„Uspeh definišem kroz napredak, a ne kroz sam rezultat. Ako u narednom meču podignem nivo igre i unapredim određene segmente, to je ono što me čini srećnim”, kaže Cicipas, i dodaje:

„Rezultat je u ovom trenutku u drugom planu. Zajedno sa timom fokusiran sam na to kako da napredujemo, čak i tokom ovog jednog dana treninga koji imamo pre sledećeg meča. Želim da izađem na teren sa stavom: želim da budem bolji. Šta mogu da uradim i šta još mogu da unapredim?“

Ako ovako nastavi, snovi o ponovnom plasmanu u završnicu Grend Slemova neće biti nerealni – u vezi čega kaže:

„Dok sam kao dete gledao tenis na vrhunskom nivou i pratio Slemove, nisam maštao o tome da se zaustavljam u trećem kolu. Odmalena sam zamišljao velike scene — polufinala i finala. To su trenuci za koje sam radio od malih nogu i o kojima sam sanjao dok sam sam udarao lopticu o zid ili igrao sa drugom decom. Uvek sam sebe video u takvim okolnostima. Večernji termin na stadionu 'Artur Eš' na Ju Es Openu i dalje je moj dečački san.“

1/4 Vidi galeriju Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

„Iskusio sam to i ranije, ali doživeti to u drugačijem kontekstu — igranjem u polufinalu ili finalu — potpuno je drugačije iskustvo”, dodaje on.

Samokritika o fazama igre protiv Herisa u kojima je bio previše pasivan u funkciji je pripreme nastupa protiv napadački nastrojenog Lehečke, naglasivši da želi agresivniji pristup kako bi vratio samopouzdanje i stavio rivala pod pritisak.

„Sve zavisi od toga da li ću igrati agresivno. Danas je bilo trenutaka kada sam delovao suviše pasivno, ali sam i pored toga ponosan na pobedu i način na koji sam pronašao rešenja. Voleo bih da vidim sebe u agresivnijem izdanju. Kada tako igram, dobijam samopouzdanje i veru da mogu da ugrozim protivnika. To je moj cilj za naredni meč — da pokušam da odigram drugačije”, ističe Grk.

Cicipas je jedan od retkih preostalih praktičara jednoručnog bekhenda u vrhunskom tenisu – a posle eliminacije Musetija od Svinija – realno i jedini koji još ima neke šanse za dobar plasman ovde.

„Nisam od onih igrača koji vole često da koriste slajs bekhend. Koristim ga samo kada je neophodno, u zavisnosti od taktičke pripreme i protivnika. Moj cilj je da izađem na teren i snažno udaram bekhend. Previše igrača sa jednoručnim bekhendom prekomerno koristi slajs. To nikada nije bila moja jača strana — po prirodi više volim da udaram lopticu. Jednoručni bekhend zahteva besprekoran rad nogu i vrhunsku tehniku”; opisuje nam najboji grčki teniser svih vremena, i nastavlja:

„To je ujedno i jedina mana u odnosu na dvoručni bekhend. Kod dvoručnog bekhenda uvek možete nekako da se izvučete iz teške situacije. Čak i ako zakasnite ili ispdate iz pozicije, levom rukom možete dohvatiti lopticu i vratiti je u teren. Kod jednoručnog bekhenda nemate tu opciju. Ako zakasnite — zakasnili ste. Žalosno je što ovaj udarac polako nestaje. Kako decenije prolaze, sve nas je manje. Mi smo poput dinosaurusa koji idu ka izumiranju”, zaključuje Cicipas.

Kurir sport / Vuk Brajović