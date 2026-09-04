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Druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u drugom kolu, u Njujorku pobedila 105. igračicu sveta Džesiku Bousas Maneiro iz Španije posle dva seta, 6:2, 6:4.

Ribakina je četiri puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Bousas Maneiro osvojila jedan brejk.

Kazahstanska teniserka zabeležila je sedam asova, dok Bousas Maneiro nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Ribakina će u trećem kolu igrati protiv 58. teniserke sveta Ukrajinke Julije Starodubceve, koja je noćas u drugom kolu pobedila 35. igračicu sveta Grkinju Mariju Sakari posle tri seta, 1:6, 7:6, 6:2.

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 87. igračicu sveta Paulu Badosu iz Španije posle dva seta, 6:4, 7:6.

Meč je trajao dva sata.

Gof je tri puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Badosa osvojila dva brejka.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Sinsinatija - Koko Gof Foto: Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

Gof će u trećem kolu igrati protiv još jedne Špankinje, 40. teniserke sveta Kristine Bukše, koja je noćas u drugom kolu pobedila 144. igračicu sveta Japanku Himenu Sakacume posle tri seta, 7:6, 6:7, 7:6.

Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 98. igračicu sveta Nemicu Evu Lis posle dva seta, 6:0, 6:2.

Meč je trajao sat i tri minuta.

Andrejeva je šest puta uzela servis nemačkoj teniserki, dok je Lis osvojila jedan brejk.

Andrejeva će u trećem kolu igrati protiv 34. teniserke sveta Čehinje Nikole Bartunkove.

Plasman u treće kolo ostvarile su i 14. teniserka sveta Amerikanka Iva Jović, koja je u drugom kolu pobedila Britanku Frančesku Džons, i 121. igračica sveta Kineskinja Ćinven Džen, koja je savladala Kazahstanku Juliju Putincevu.