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Iako je tokom sezone stigao do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona, otvorilo se pitanje šta je uzrokovalo iznenadni pad u igri.

Izner je uveren da je reč o zdravstvenim tegobama i određenoj vrsti bolesti sa kojom Đoković već neko vreme ne uspeva u potpunosti da se izbori. Ipak, visoki Amerikanac veruje da je to samo privremena prepreka te da ćemo, čim Novak pronađe adekvatno rešenje za zdravstveni problem, ponovo gledati srpskog asa na prepoznatljivom, šampionskom nivou.

"Ovo nije najbolja verzija Novaka, to znamo. Sa 39 godina ne možemo očekivati da bude dobar kao što je bio prethodnih godina. Ali meni se čini kao da se bori sa nekom akutnom bolešću koju ne može sasvim da preboli. Za mene, ovo je više kao da se bori sa nekom vrstom bolesti, a ne kao da je potpuno mrtav sa 39 godina", rekao je Amerikanac u emisiji "Nothing Major Show" i dodao:

"Niko ne zna sa čime se bori. Ako nekako može da prebrodi ovo i vrati se 100% zdravlju, onda mislim da ćemo ga videti kako relativno dobro igra na grend slem turnirima u budućnosti, ako i dalje želi da nastavi da igra ove velike turnire. Za sada ga ova bolest uništava", kaže nekada osmi teniser sveta.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Sem Kveri se u potpunosti saglasio sa Iznerom, istakavši da veruje u sposobnost srpskog asa da stigne do istorijskog, 25. grend slem trofeja.

"Ovo povraćanje po celom terenu kao što je uradio i izgledanje loše kao u Sinsinatiju. To nije samo rezultat toga što je star, to je rezultat toga što je jednostavno bolestan. Nešto trenutno nije u redu", kaže Amerikanac i poentira:

"Šta god ljudi želeli da kažu, on nije tako daleko. Karlos ima manje probleme sa povredom, Janiktakođe. Ako se stvari poklope, možda i uspe, ali je očigledno da postaje sve teže."