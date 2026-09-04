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Ona je pobedila 92. igračicu na WTA listi posle sat i 30 minuta.

Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila brejk.

Beloruskinja će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Tauzend - Šnajder.

Plasman u osminu finala obezbedila je i Ukrajinka Marta Kostjuk, nakon što je posle dva seta pobedila Ruskinju Ekatarina Aleksandorva 6:3, 6:3.

Ona je pobedila 19. igračicu na WTA listi posle sat i 18 minuta.

U osmini finala, Kostjuk će igrati protiv bolje iz duela Li - Noskova.

Rumunska teniserka Sorana Kristea se plasirala u osminu finala pobedivši 21. teniserku sveta Italijanku Džasmin Paolini 6:3, 6:3.

Kristea, 17. teniserka sveta, slavila je posle sat i 16 minuta.

Ona će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Pegula - Fernandes.

(Beta)