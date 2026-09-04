SABALENKA NE STAJE: Kostjuk i Kristea joj se pridružile među 16 najboljih
Ona je pobedila 92. igračicu na WTA listi posle sat i 30 minuta.
Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila brejk.
Beloruskinja će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Tauzend - Šnajder.
Plasman u osminu finala obezbedila je i Ukrajinka Marta Kostjuk, nakon što je posle dva seta pobedila Ruskinju Ekatarina Aleksandorva 6:3, 6:3.
Ona je pobedila 19. igračicu na WTA listi posle sat i 18 minuta.
U osmini finala, Kostjuk će igrati protiv bolje iz duela Li - Noskova.
Rumunska teniserka Sorana Kristea se plasirala u osminu finala pobedivši 21. teniserku sveta Italijanku Džasmin Paolini 6:3, 6:3.
Kristea, 17. teniserka sveta, slavila je posle sat i 16 minuta.
Ona će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Pegula - Fernandes.
(Beta)