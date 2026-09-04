Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović i njegov partner u dublu Australijanac Džejms Dakvort nisu uspeli da se plasiraju u drugo kolo US Opena u dublu, pošto su izgubili od brazilsko-australijskog para Marsela Mela i Džona Pirsa posle tri seta, 6:3, 5:7, 4:6.

Oni su napravili brejk u petom gemu prvog seta, prednost su sačuvali do kraja i poveli u meču.

Kecmanović i Dakvort su dobro počeli i drugi set, posle brejka su poveli 4:2, ali su njihovi protivnici vezali dva brejka, u sedmom i 11. gemu, što im je bilo dovoljno da izjednače u meču.

Parovi su u trećem setu osvajali gemove na svoje servise sve do sedmog, kada su Melo i Pirs napravili brejk, zadržali prednost i posle druge meč lopte plasirali se u drugo kolo.

Oni će igrati protiv pobednika duela Brazilaca Orlanda Lusa i Rafaela Matosa i Amerikanaca Brendona Karpika i Nikite Filina.

Ne propustiteTenisSABALENKA NE STAJE: Kostjuk i Kristea joj se pridružile među 16 najboljih
Arina Sabalenka
TenisBEZ VEĆIH IZNENAĐENJA U NJUJORKU! Ribakina, Gof i Andrejeva u trećem kolu US Opena!
Elena Ribakina
TenisLEPE VESTI ZA SVETSKI TENIS! Stefanos Cicipas doživljava tenisko i emotivno buđenje na aktuelnom US Openu!
profimedia-1113815840.jpg
TenisNESTVARAN NIZ KARLOSA ALKARAZA: Špancu se ovo u karijeri još nikad nije dogodilo...
Karlos Alkaraz

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir