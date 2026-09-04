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Arina Sabalenka doživela je nesvakidašnju situaciju tokom meča trećeg kola US Opena protiv Kamile Rahimove, kada je zbog intenzivnog mirisa marihuane koji se širio stadionom „Luis Armstrong“ nakratko prekinuta igra.

„Veoma je jako“, rekla je Sabalenka, jasno stavivši do znanja da joj dim smeta i otežava koncentraciju.

Pušenje marihuane nije dozvoljeno unutar kompleksa US Opena, iako je njena rekreativna upotreba u Njujorku legalna za punoletne osobe.

Zbog blizine parka „Flašing Medouz–Korona“, slične situacije već su se dešavale, pa se miris marihuane povremeno može osetiti i na samom kompleksu turnira.

Umesto samo teniskog spektakla, publika je tako još jednom dobila i potpuno neočekivanu njujoršku epizodu – usred meča prve teniserke sveta.