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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US Opena u Njujorku u dublu, pošto su pobedile egipatsko-čileanski par Majar Šerif i Aleksu Guarači posle dva seta, 7:5, 7:6.

Teniserke su u prvom gemu osvajale gemove na svoje servise sve do 11. kada su Krunić i Danilina napravile brejk i povele 6:5. One su posle toga osvojile gem na svoj servis i povele u meču.

U drugom setu parovi su napravili po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji su Krunić i Danilina dobile 9:7 i posle ukupno treće meč lopte plasirale se u drugo kolo.

Njihove protivnice biće pobednice duela nemačko-turskog para Tatjane Marije i Zejnep Sonmaz i rusko-australijskog para Ekaterine Aleksandrove i Talije Gibson.

(Beta)

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