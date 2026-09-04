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Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u osminu finala US Opena u Njujorku, pošto je pobedila 33. teniserku sveta Kanađanku Lejlu Fernandes posle tri seta, 1:6, 6:4, 6:3.

Fernandes je u prvom setu napravila dva brejka i povela je u meču.

Pegula je u šestom gemu drugog seta oduzela servis protivnici za 4:2, a Fernandes je u devetom gemu vratila brejk i smanjila sa 4:5. Međutim, Kanađanka je odmah izgubila gem na svoj servis i meč je ušao u treći set.

U četvrtom gemu trećeg seta Pegula je napravila brejk, tu prednost je sačuvala do kraja i posle druge meč lopte plasirala se u osminu finala.

Njena protivnica biće Rumunka Sorana Kirstea, koja je u dva seta pobedila Italijanku Džasmin Paolini, 6:3, 6:3.