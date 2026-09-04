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Danil Medvedev je pobedio Artura Rinderkneša sa 3:0 i plasirao se u osminu finala US Opena.

Favorizovani ruski teniser slavio je za otprilike dva sata igre u Njujorku i rezultat je bio 6:4, 6:4, 6:4.

Prvo kolo Australijan opena - Danil Medvedev Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Sydney Low / Zuma Press / Profimedia

U narednom kolu će Danil Medvedev igrati protiv boljeg iz susreta Frensis Tijafo - Valentin Vašero.

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