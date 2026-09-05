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Aleksandra Krunić i Ana Danilina uspešno su započele nastup na US openu, ali je srpska teniserka posle plasmana u narednu rundu više nego o samom meču pričala o neobičnoj situaciji sa tribina.

Tokom susreta, Krunićevu su iznervirali glasni navijači, a ispostavilo se da su oni zapravo bili na njenoj strani!

"Posvađala sam se sa pijanim Amerikancima gore koji su zapravo za nas navijali, ali ja nisam skontala za koga su jer su se drali usred poena", kroz osmeh je ispričala Aleksandra.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Podsetila sam se na juniorske dane"

Krunićeva je potom detaljnije objasnila šta se dogodilo.

"Usred poena su se nešto drali i ja sam onda stala usred poena, pa sam počela opet da ga igram. Zbunili su me pošto ih nisam videla pre, nisu bili tu. I onda su došli baš tu, iznad terena. Kada je krenulo dranje usred poena, ja rekoh: „Joj...“. Onda sam se okrenula prema njima, pa su se sklonili, ali... Vratila sam se malo u juniorske dane danas", nasmejala se srpska teniserka.

Kada je dobila konstataciju da je temperamentnom reakcijom podsetila na Novaka Đokovića, Aleksandra je spremno odgovorila i nasmejala sve prisutne.

"Pa, da! Samo što Nole kad to odradi posle, onda on dobije prva tri poena na taj-brejku, a ja izgubim prva tri poena jer mene bes ne radi", našalila se Krunićeva.

Favoriti samo na papiru

Aleksandra i Ana Danilina stigle su u Njujork kao jedan od najjačih parova na turniru, ali Krunićeva ne želi da se previše opterećuje ulogom favoritkinja.

"Možeš ti biti favorit samo na papiru. Ja ne osećam pritisak. Uvek sam bila dosta teška prema sebi. Danas odigram odličan meč, ali nisam nekoliko voleja završila kako sam mogla i mene to nervira. Malo tu preterujem, ali to je prosto već moj problem koji traje 20 godina", iskrena je bila Aleksandra.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Osvrnula se i na nešto slabije rezultate koje su ona i Danilina imale u prethodnom periodu, naglasivši da se rivali vremenom prilagođavaju njihovoj igri.

"Svako će da provali šta ti radiš i šta su ti mane i vrline. Mi smo pričale o tome da će ljudi menjati taktiku protiv nas i da ćemo morati da korigujemo treninge i našu igru. Nismo mi igrači koji samo udaraju iz sve snage, pa nemamo plan B. To je sada malo igrica sa svih strana", poručila je Krunićeva.

"Nole mi uvek pokvari statistiku!"

Na kraju se dotakla i činjenice da je trenutno jedina srpska teniserka koja je ostala u konkurenciji na US openu.

"Ne znam šta bih rekla. Uglavnom je Nole uvek do kraja, pa ono, ne možeš ni biti jedini. Samo što bih volela da to bude na kraju druge nedelje, a ne zato što su svi izgubili u prvom kolu, pa kao ja dobila jedan meč i jedina sam", kroz smeh je rekla Krunićeva.

Zatim je još jednom pomenula najboljeg srpskog tenisera.

"Retko kad ostajem jedina baš zbog Novaka. On mi uvek pokvari moju statistiku! Šalim se, radije bih da ste mi to pitanje postavili u petak sledeće nedelje, a ne ovo... Svi izgubili u prvom kolu ili u kvalifikacijama, a ja kao tu glumim heroja", zaključila je Aleksandra.

Krunićeva i Danilina tako nastavljaju pohod na US openu, a srpska teniserka je već posle prvog meča pokazala da će, osim dobrog tenisa, pažnju u Njujorku privlačiti i svojim neposrednim i duhovitim izjavama.