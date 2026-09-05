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Karlos Alkaraz nastavlja pohod na titulu na US openu, ali posle pobede nad Kinezom Jibingom Vuom nije se pričalo samo o njegovoj igri!

Španski teniser savladao je rivala rezultatom 6:3, 6:4, 6:1 i plasirao se u osminu finala, a trenutak nakon poslednjeg poena brzo je postao hit na društvenim mrežama.

Alkaraz je, naime, po završetku meča skinuo majicu i izazvao burne reakcije publike, oduševljene dame odmah su izvukle telefone i počele da snimaju neodoljiv prizor.

Snimak se proširio društvenim mrežama

Kamere su zabeležile reakcije sa tribina, a upravo su ti snimci postali tema brojnih komentara na društvenim mrežama.

Ipak, zanimljivo je da je Alkaraz već nekoliko dana u centru pažnje zbog onoga što nosi na terenu. Njegova neobična majica bez rukava izazvala je mnogo komentara, pošto se tokom igre pomerala i privlačila pažnju gledalaca i korisnika društvenih mreža. Čak se i nekadašnja teniserka Eženi Bušar našalila na račun njegovog izdanja.

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Alkaraz se oglasio na konferenciji

Posle pobede nad Vuom, Španac je promenio prethodno izdanje i ispod majice bez rukava nosio dodatnu belu majicu.

Na konferenciji za medije otvoreno je govorio o promeni i kroz osmeh priznao da je prethodnih dana, kako je rekao, "pokazao previše" i da se zbog novog izdanja osećao prijatnije.

"Mislim da sam previše video svoju bradavicu u poslednje vreme, pa sam se osetio, znate, kao da mogu da je sakrijem makar na jedan meč. Ne znam da li će se vratiti, vrlo komforno sam se osetio sa tom majicom, ostaću verovatno sa njom", nasmejao je novinare Karlos.

Alkaraz se, međutim, nije dugo zadržavao na modnim temama. Povratak na teren posle višemesečne pauze zbog problema sa ručnim zglobom za sada protiče odlično, a pobedom nad Vuom stigao je do 17. uzastopne pobede na grend slem turnirima.

Sledeći izazov je Amerikanac

U narednom kolu Alkaraza čeka domaći teniser Tomi Pol, a Španac će pokušati da nastavi odbranu titule u Njujorku.

Ipak, snimak njegovog slavlja nakon pobede već je napravio pravi mali haos na mrežama, a publika na "Artur Ešu" očigledno je dobila više razloga za uzbuđenje nego što je očekivala!