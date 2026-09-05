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Šestoro je ušlo u četvrto kolo u “Alkarazovom” (donjem) delu – a isto toliko bi moglo da im se pridruži iz “Zverevljevog” (gornjeg) dela danas, što govori o tome da je u širem smislu turnir dosta izbalansiran u odnosu na aktuelnu formu njegovih učesnika.

1/4 Vidi galeriju Zverev na terenu ubrizgava insulin. Foto: Printskrin/Sportklub

Amerikanci imaju dosta razloga da budu zadovoljni, pogotovo posle pobeda Tijafoa, Šeltona, Mikelsena, Pola – a danas će želeti da im se u četvrtoj rundi pridruže Fric, Tijen i Ženg, što možda i ne bude “nemoguća misija” na kraju dana. Poslednji put kada se pet ili više američkih tenisera plasiralo u četvrto kolo nekog Grend slema bilo je baš na Ju Es Openu 1995. godine, a to su bili Agasi, Čang, Kurijer, Krikstajn, Martin, P. Mekenro, Sampras i Viton.

Drugi teniser sveta Aleksander Zverev proveo je rekodrnih 9 sati i 26 minuta na terenu na putu do trećeg kola, postavši prvi prvi nosilac u istoriji koji je stigao do trećeg kola Grend Slema odigravši dva uzastopna meča u pet setova. Saša se sastaje sa 25. nosiocem Alehandrom Tabilom (2:0 za prvog nosioca do sada), u pokušaju da se izjednači sa Hasom (569) po broju pobeda među nemačkim teniserima u Open Eri i nastavi svoj niz od 15 pobeda protiv levorukih igrača kako bi se šesti put u karijeri plasirao u četvrto kolo Ju Es Opena. Pravo čudo bi trebalo da se desi da do toga ne dođe, ali se – i pored osvajanja prvog Slema u karijeri – sa Sašom Zverevim prečesto ne zna na čemu ste konačno.

Drugi reket Amerike Tejlor Fric izgubio je samo 11 gemova na putu do trećeg kola, u uvertiri meča sa najboljim argentinskim teniserom Fransiskom Serundolom (1:0 za Tejlora u međusobnim susretima). Fric ima učinak od 10-1 na američkom tlu od jula, uključujući titulu u Vašingtonu, i bori se za plasman u četvrto kolo Ju Es Opena četvrtu godinu zaredom, kao i za treći plasman u četvrto kolo na Grend Slem nivo ove sezone – posle četvrtog kola na Australijan openu i četvrtfinala na Vimbldonu. Serundolo prvi put igra u trećem kolu Ju Es Opena, i 24. nosiocu je cilj da se pridruži sunarodniku Ečeveriju u četvrtom kolu, pa bi pristup meču bez bilo kakvog imperativa mogao da nam donese lep tenis uz tri ili četiri odigrana seta.

U meču najmlađih učesnika na Ju Es Openu u trećem kolu ili kasnijoj fazi još od pobede Alkaraza nad Sinerom u četvrtfinalu 2022. godine, dvadesetjednogodišnji Jakub Menšik (17.nosilac) suočava se po drugi put na turneji sa dvadesetogodišnjim Lernerom Tinom (14. nosilac) Tin vodi sa 1:0 u međusobnim mečevima, i nastojaće da postane najmlađi Amerikanac koji se plasirao u četvrto kolo Ju Es Opena još od Rodika 2002. godine i prvi put stigne do osmine finala Grend Slema van Australijan opena (2025–26). Menšik stremi ka trećem nastupu u četvrtom kolu na Slemovima u 2026. godini kako bi postao najmlađi Čeh u četvrtom kolu Ju Es Opena još od Berdiha 2006. godine. Jakub će morati da nađe načina da parira agilnom Lerneru sa osnovne linije, skrati razmene i nametne se kao jači i agresivniji suparnik kako bi sprečio da ga protivnik uvuče u njegovu “paukovu mrežu” i sjajnim miksovanjem tempa, varijacijama na udarcima i otvaranjem terena iscrpi do pravljenja serije pogubnih grešaka.

Šesti teniser sveta Flavio Koboli izgubio je prvi set i u prvom i u drugom kolu, ali se plasirao u svoje treće treće kolo Ju Es Opena u isto toliko nastupa i sada nastoji da prvi put u karijeri stigne do četvrtog kola Grend Slema na tvrdoj podlozi. On se po treći put u karijeri (1:1) sastaje sa snažnim dvadesetjednogodišnjim belgijskim teniserom Aleksanderom Bloksom, koji debituje u glavnom žrebu ovog turnira i bori se za svoju drugu pobedu protiv igrača iz Top 10 u karijeri, nakon što je ranije ove godine u Madridu savladao petog tenisera sveta Ože-Alijasima. Ako strastveni i kreativni Italijan bude uspeo da ostane strpljiv, uporan i mirne glave, telesna motorika će mu omogućiti da odigra meč kakav mu treba – dok će u svakom drugom scenariju Bloks imati pozitivan ambijent da inspirisanom i ambicioznom igrom dovede meč do momenata odluke i pre petog seta.

Dobitnik specijalne pozivnice, domaći igrač Majkl Ženg već je obezbedio ulazak u Top 100 nakon Ju Es Opena plasmanom u treće kolo, a sada cilja svoj prvi plasman u osminu finala na Grend slem nivou. Sastaje se po drugi put u karijeri sa „srećnim gubitnikom” Arturom Žeom, koji pokušava da postane tek drugi igrač tog statusa u istoriji koji je stigao do četvrtog kola ovog turnira – posle Korentana Mutea 2022. godine. Žea je pobedio u njihovom jedinom dosadašnjem duelu na ATP turneji u Los Kabosu u julu, savladavši Ženga na putu do svoje prve ATP titule – što igračima ovog profila izuzetno puno znači u ovoj fazi rivaliteta. Ipak, Ženg je ovde domaćin – a uživaće u motivacionoj podršci glasne njujorške publike kako bi ispostavio svoj već zapaženi raznovrsni teniski repertoar uz mladalačku svežinu za revanš Francuzu.

Derbi Beneluksa Bergs – Van de Zanšlup i susret Darderija i Svinija su prvenci u njihovim karijerama, gde se deklarativna prednost daje nosiocima (Bergs 31./ Darderi 21.) iako ne bi iznenadilo da se do pobednika dođe posle više od tri i po sata ogorčene borbe u pet setova. Fizičko stanje, fokus, upornost i sposobnost da se iskontrolišu greške će posle dobrih servisa i riterna biti odlučujući faktori za pobedu – što će isto važiti za treći meč Rusa Hačanova i Francuza Bonzija (2:0). Ko danas pobedi – potvrđuje kvalitet za četvrtfinale, nagradni ček od 780 hiljada dolara i aspiracije za rezultat koji će se možda i dugo pamtiti od ovog nastupa u Njujorku nadalje…