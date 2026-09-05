Serundolo, 25. teniser sveta, pobedio je 10. igrača na ATP listi posle tri sata i 42 minuta.
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TENISKI HAOS U NJUJORKU: Sendurolo šokirao Frica, Andrejeva očitala lekciju Čehinji
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Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je posle pet setova pobedio Amerikanca Tejlora Frica 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Argentinac će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Boks - Koboli.
U konkurenciji dama, u osminu finala se plasirala i peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva, nakon što je posle dva seta pobedila Čehinju Nikolu Bartunkovu 6:2, 7:6(5).
Ona je pobedila 34. igračicu na WTA listi posle sat i 39 minuta.
Andrejeva će u osmini finala igrati protiv Austrijanke Anastasije Potapove.
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