Francisko Serundolo ostvario je neverovatan preokret i plasirao se u osminu finala US Opena pobedom nad Tejlorom Fricom.
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ŠOK NA US OPENU! Ovakvom ishodu se niko nije nadao!
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Francisko Serundolo plasirao se u osminu finala US opena pošto je posle velikog preokreta savladao sa 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Amerikanac je imao ogromnih 2:0 u setovima i bio na korak od prolaska, ali je Argentinac uspeo da se vrati i u devetom gemu odlučujućeg seta napravi ključni brejk.
Tejlor Fric Foto: Dita Alangkara/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP
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Serundolo će se za četvrtfinale boriti protiv Aleksandera Bloksa, koji je izbacio petog nosioca Flavija Kobolija sa 3:1.
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