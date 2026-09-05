Slušaj vest

Francisko Serundolo plasirao se u osminu finala US opena pošto je posle velikog preokreta savladao sa 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Amerikanac je imao ogromnih 2:0 u setovima i bio na korak od prolaska, ali je Argentinac uspeo da se vrati i u devetom gemu odlučujućeg seta napravi ključni brejk.

Tejlor Fric Foto: Dita Alangkara/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Serundolo će se za četvrtfinale boriti protiv Aleksandera Bloksa, koji je izbacio petog nosioca Flavija Kobolija sa 3:1.

Ne propustiteTenisRUTINSKI! Medvedev se prošetao do osmine finala US Opena!
Danil Medvedev, Ju Es open
TenisKAKAV PREOKRET PEGULE: Gubila 1:6, pa srušila Fernandes i prošla u osminu finala
Džesika Pegula
TenisNEVEROVATNA SCENA NA US OPENU: Sabalenka morala da reaguje zbog marihuane
Arina Sabalenka
TenisKECMANOVIĆ ISPUSTIO VELIKU ŠANSU! Srbin poveo, pa sa Dakvortom doživeo bolan preokret
Miomir Kecmanović

BONUS VIDEO:

06:25
ĐOKOVIĆ UNIŠTIO FRICA I PUBLIKU: Novak uz skandalozno ponašanje publike nije dao ni gram šanse Amerikancu Izvor: Reuters