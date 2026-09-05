Francisko Serundolo plasirao se u osminu finala US opena pošto je posle velikog preokreta savladao sa 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Amerikanac je imao ogromnih 2:0 u setovima i bio na korak od prolaska, ali je Argentinac uspeo da se vrati i u devetom gemu odlučujućeg seta napravi ključni brejk.