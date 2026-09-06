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Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović, ostvarila je jednu od najvećih pobeda u dosadašnjoj karijeri i plasirala se u osminu finala US opena, ali način na koji je stigla do velikog uspeha učinio je njen trijumf još spektakularnijim!

Osamnaestogodišnja teniserka posle više od tri sata velike borbe savladala je Aleksandru Ealu rezultatom 7:5, 3:6, 7:5 i izborila plasman među 16 najboljih u Njujorku.

Ali, na terenu "Artur Eš" nije imala samo protivnicu preko mreže.

Iva je igrala protiv prave armije navijača!

1/8 Vidi galeriju Iva Jović - plasman u osminu finala US opena! Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

Filipinka pokrenula pravu "EALA-MANIJU"

Aleksandra Eala trenutno je jedna od najpopularnijih sportistkinja na Filipinima, a njena pojava na ovogodišnjem US openu izazvala je ogromnu pažnju.

Filipinska zajednica u Njujorku masovno je dolazila na njene mečeve, tribine su bile prepune zastava i navijača u bojama Filipina, a atmosfera je više podsećala na veliki nacionalni sportski događaj nego na običan teniski meč.

Zbog ogromnog interesovanja, duel dve mlade zvezde dobio je mesto u večernjem programu na najvećem stadionu US opena.

A onda je usledila drama!

Tri sata borbe, preokreti i velika pobeda

Jović je osvojila prvi set sa 7:5, ali Filipinka nije želela da se preda.

Eala je uz ogromnu podršku sa tribina uzvratila u drugom setu i slavila sa 6:3, pa je odluka pala u trećem delu igre.

Tada je viđena prava borba živaca.

U tesnoj završnici Iva je uspela da sačuva mirnoću i još jednom slomi veliku rivalu, a pobedu je izborila rezultatom 7:5.

Bio je to njihov treći međusobni duel i treća pobeda mlade Amerikanke srpskog porekla protiv velike prijateljice!

Na terenu rivalke, van njega - prijateljice

Poseban detalj čitavoj priči daje činjenica da Iva Jović i Aleksandra Eala nisu samo rivalke.

Njih dve su bliske prijateljice i već su privukle pažnju javnosti tokom programa pred početak turnira, kada su zajedno izašle na teren "Artur Eša" i napravile pravi šou.

Međutim, kada je počeo meč koji je odlučivao o plasmanu u drugu nedelju US opena, prijateljstvo je moralo da ostane po strani.

Iva je to najbolje pokazala na terenu.

Posle više od tri sata iscrpljujuće borbe, uspela je da sruši jednu od najvećih senzacija ženskog tenisa i napravi novi veliki korak u karijeri.

Sada je čeka Koko Gof!

A posle velikog trijumfa, Iva nema mnogo vremena za slavlje.

U osmini finala US opena očekuje je još veći izazov - duel sa jednom od najvećih američkih zvezda, Koko Gof!

Jović je tako stigla do svog prvog plasmana u osminu finala US opena, a ujedno joj je ovo već treći plasman u četvrto kolo nekog grend slema tokom ove sezone.

Iva je rođena i odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama, ali njeno prezime dobro je poznato i u Srbiji - njen otac Bojan poreklom je iz Leskovca.

Pred domaćom publikom, ali u atmosferi u kojoj su se glasnije čuli navijači njene rivalke, devojka srpskog porekla pokazala je ogromnu mentalnu snagu.

Sada je pred njom još veći izazov.

Posle "Eala-manije" i trosatne drame na „Artur Ešu“, Iva Jović ide pravo na Koko Gof!