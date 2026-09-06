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Dok se ime Ive Jović sve glasnije čuje na najvećim teniskim stadionima sveta, u Srbiji sve više ljudi sa posebnom pažnjom prati svaki njen korak.

Razlog je jednostavan - Iva je Amerikanka srpskog porekla, a njen otac Bojan potiče iz Leskovca.

Devojka koja je rođena i odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama upravo je napravila veliki podvig na US Openu. Posle više od tri sata velike borbe na krcatom stadionu "Artur Eš", osamnaestogodišnja Iva savladala je Aleksandru Ealu rezultatom 7:5, 3:6, 7:5 i prvi put u karijeri izborila plasman među 16 najboljih na US Openu.

A njen uspeh zato sa posebnom pažnjom prati i Srbija.

1/8 Vidi galeriju Iva Jović - plasman u osminu finala US opena! Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

"Svake godine dolazim u Srbiju"

Iako je rođena i odrasla u Americi i nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, Iva Jović nikada nije krila koliko je vezana za Srbiju.

Naprotiv, posle jednog od svojih ranijih mečeva otvoreno je govorila o srpskom poreklu, porodici i mestima u koja se iz godine u godinu vraća.

"Svake godine dolazim u Srbiju, još od kada sam imala dve, tri godine. Odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno", ispričala je tada Iva.

Zatim je otkrila i odakle potiču njeni roditelji.

"Moj tata je iz Leskovca. Mama mi je iz Splita, ali se kasnije preselila u Beograd. Idem u Leskovac. Prošlog leta sam išla, ovog leta sam bila u Beogradu i malo u Leskovcu".

Iva u Srbiju, međutim, ne dolazi samo zbog porodice i odmora.

Koristila je vreme provedeno u zemlji svojih predaka i za teniski napredak.

"Imala sam malo treninga u Leskovcu, ali naravno, u Beogradu ih ima malo više. Trenirala sam sa Petrom Đukićem u Beogradu, a u Leskovcu u Teniskom klubu Šumice. Ne verujem da znate", rekla je tada kroz osmeh.

Tako je devojka koja danas osvaja najveće teniske stadione sveta godinama provodila leta obilazeći porodicu, šetajući Beogradom i Zemunom, odlazeći na Adu, ali i trenirajući u Beogradu i Leskovcu.

Od Kalifornije do velike scene

Iva je rođena i odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i napravila prve teniske korake.

Njen uspon poslednjih godina bio je munjevit.

Već u juniorskoj konkurenciji pokazala je da poseduje ogroman potencijal, a veoma brzo počela je da privlači pažnju teniske javnosti i među seniorkama.

Sada, sa samo 18 godina, više nije samo talentovana devojka o kojoj se govori kao o budućnosti.

Iva Jović već pravi velike rezultate na najvećoj mogućoj sceni.

1/4 Vidi galeriju Iva Jović na US openu Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tri sata borbe i pobeda protiv prijateljice

Veliki uspeh u Njujorku dobija dodatnu težinu kada se zna ko je stajao preko puta nje.

Aleksandra Eala nije bila samo protivnica.

Njih dve su bliske prijateljice, ali kada je počela borba za plasman u osminu finala, prijateljstvo je moralo da ostane po strani.

A atmosfera na "Artur Ešu" bila je posebna.

Iako je Iva igrala na domaćem terenu, veliki deo publike bio je na strani Filipinke. Eala je poslednjih godina postala prava sportska senzacija i gde god da se pojavi prati je ogromna armija navijača.

Na tribinama su se mogli videti brojni navijači sa zastavama Filipina, a podrška Eali bila je ogromna.

Međutim, Iva je izdržala pritisak.

Posle više od tri sata borbe, osvojila je prvi set sa 7:5, Eala je uzvratila rezultatom 6:3, a odluka je pala u dramatičnom trećem setu.

I upravo tada mlada teniserka srpskog porekla pokazala je ogromnu mentalnu snagu.

Slavila je sa 7:5 u odlučujućem setu i prvi put u karijeri izborila plasman među 16 najboljih na US Openu.

Oduševila Njujork

Pobeda nad Aleksandrom Ealom samo je još jedan dokaz koliko brzo napreduje mlada teniserka.

Od devojčice koja je leta provodila između Beograda i Leskovca do teniserke koja danas igra na najvećem stadionu sveta — njen put već sada izgleda kao priča za film.

A Iva Jović ima tek 18 godina.

Pred njom su novi izazovi i najveći mečevi karijere, ali jedno je već jasno — Amerikanka srpskog porekla odavno više nije samo talentovana devojka pred kojom je svetla budućnost.

Posle velikog podviga na US Openu, Iva Jović postala je ime koje teniski svet ozbiljno pamti.

Dok Njujork priča o njenoj velikoj pobedi, u Beogradu i Leskovcu sa posebnim ponosom prate devojku koja nikada nije krila koliko voli zemlju iz koje potiče njena porodica.