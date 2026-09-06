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Teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina plasirala se u osminu finala US opena, pošto je u Njujorku u trećem kolu pobedila Ukrajinku Juliju Starodubcevu 7:6 (8:6), 6:3.

Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Ribakina je druga teniserka sveta, dok se Starodubceva nalazi na 58. mestu WTA liste.
Ribakina će u osmini finala igrati protiv Japanke Naomi Osake, koja je savladala Belgijanku Eliz Mertens 6:3, 3:6, 7:5.

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