Ribakina je pobedila Starodubcevu, a Osaka je bila bolja od Mertens...
Tenis
RIBAKINA ZAKAZALA SUSRET SA OSAKOM: Čeka nas zanimljiv meč u osmini finala US Opena
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Teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina plasirala se u osminu finala US opena, pošto je u Njujorku u trećem kolu pobedila Ukrajinku Juliju Starodubcevu 7:6 (8:6), 6:3.
Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia
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Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Ribakina je druga teniserka sveta, dok se Starodubceva nalazi na 58. mestu WTA liste.
Ribakina će u osmini finala igrati protiv Japanke Naomi Osake, koja je savladala Belgijanku Eliz Mertens 6:3, 3:6, 7:5.
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