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Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je u Njujorku u trećem kolu pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 7:6 (7:2), 6:2.

Meč je trajao dva sata i 26 minuta. Zverev se nalazi na drugom mestu ATP liste, dok je Tabilo 28. teniser sveta.

Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

"Definitivno sam zadovoljan napretkom. Proveo sam deset sati na terenu u dva meča i morao sam nekako da pronađem ritam. Mislim da sam sa osnovne linije bio mnogo bolji", rekao je Zverev, koji je na turniru u Njujorku postavljen za prvog nosioca.

Zverev će u osmini finala igrati protiv Italijana Lučana Darderija, koji je u trećem kolu savladao Australijanca Dejna Svinija 6:4, 6:3, 6:3.

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