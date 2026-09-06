Bilo je 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4!
Tenis
DRAMA U PET SETOVA PRIPALA AMERIKANCU: Tijer posle pravog teniskog maratona savladao Menšika
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Plasman u osminu finala US Opena izborio je i Amerikanac Lerner Tijen, koji je bio bolji od Čeha Jakuba Menšika 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
Lerner Tijen Foto: EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD, PAUL CROCK / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Tijen će u osmini finala igrati protiv Rusa Karena Hačanova.
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