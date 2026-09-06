Slušaj vest

Plasman u osminu finala US Opena izborio je i Amerikanac Lerner Tijen, koji je bio bolji od Čeha Jakuba Menšika 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Lerner Tijen Foto: EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD, PAUL CROCK / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tijen će u osmini finala igrati protiv Rusa Karena Hačanova.

Ne propustiteTenisKAKVA DRAMA: Kecamanović servirao za meč, pa pao posle dva taj-brejka
Miomir Kecmanović
Tenis"TO NISAM OSETIO 12 MESECI..." Zverev surovo iskren posle plasmana u polufinale Australijan opena: "Kada imate povrede, bolove..."
Aleksandar Zverev
TenisZVEREV STIGAO DO POLUFINALA AUSTRALIJAN OPENA! Nemac srušio Tijena posle četiri seta
Aleksander Zverev
TenisMLADI TENISER OTKRIO KAKO JE PONIZIO MEDVEDEVA: "Držao sam glavu dole i pokušavao da nastavim u istom ritmu"
profimedia-1069188117.jpg

 BONUS VIDEO:

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis