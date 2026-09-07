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Ko je najbolji teniser današnjice - Karlos Alkaraz ili Janik Siner?

Dok teniski svet ne prestaje da raspravlja o dvojici igrača koji obeležavaju novu eru, svoje mišljenje bez dileme izneo je i čovek koji veoma dobro zna kako izgleda borba na najvećoj sceni.

Huan Martin del Potro, šampion Ju-Es opena iz 2009. godine, otvoreno je stao na stranu španskog tenisera!

I to uprkos činjenici da je posebno pohvalio Sinerove kvalitete i povukao veoma zanimljivu paralelu sa Novakom Đokovićem!

1/7 Vidi galeriju Huan Martin del Potro Foto: Profimedia, Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

"Za mene je Alkaraz najbolji na svetu!"

Del Potro nije imao dilemu kada je dobio pitanje ko je trenutno najbolji.

- Za mene je Alkaraz najbolji na svetu. On je najkompletniji. Janik i on će ponovo igrati za broj jedan - poručio je Argentinac.

A onda je usledilo poređenje koje će posebno privući pažnju srpske javnosti.

Siner kao Đoković?!

Del Potro smatra da Italijan poseduje neke karakteristike koje su godinama krasile i igru najboljeg tenisera svih vremena.

- Siner igra slično Đokoviću, fizički je veoma dobar i veoma brz, ali Alkaras ima svežinu u igri i zato je u stanju da uradi ono što Janik ne može - objasnio je Del Potro.

Tu, međutim, nije stao!

Legendarni Argentinac posebno je impresioniran raznovrsnošću igre mladog Španca i smatra da upravo u tome leži njegova najveća prednost u odnosu na najvećeg rivala.

- Veoma je talentovan i može da varira sve moguće u tenisu. Ima sve udarce. Zato sam ja veliki Karlosov navijač - poručio je Argentinac.

Njegova poruka je, dakle, potpuno jasna.

Siner je fizički dominantan, brz i konstantan, a Del Potro u njegovom načinu igre vidi određene sličnosti sa Đokovićem.

Ipak, kada mora da izabere između dvojice tenisera koji trenutno vode najveću bitku nove generacije, Argentinac prednost daje Alkarazu!